Si è tenuto, nel pomeriggio odierno, presso la Prefettura di Brindisi, l’incontro convocato dal Prefetto con la partecipazione del management della Euroapi Italy srl, dei referenti del Comitato Sepac della Regione Puglia, di Confindustria e i rappresentanti sindacali nazionali di FILCTEM CGIL, FEMCA CISL E UILTEC, a seguito dello stato di agitazione proclamato da queste ultime per le criticità sul futuro produttivo e occupazionale dell’azienda.

Nell’evidenziare l’importanza strategica dello stabilimento Euroapi di Brindisi nel mercato chimico-farmaceutico, i vertici aziendali francesi hanno garantito il massimo impegno nell’individuare soluzioni progettuali per il rilancio della competitività sul mercato e la salvaguardia dei livelli occupazionali, anche mediante la produzione di nuovi prodotti farmaceutici. Hanno confermato, altresì, trattative con potenziali acquirenti, le cui identità non sono al momento ostensibili e le cui proposte di acquisto ricevute sono in corso di valutazione, anche a seguito dei sopralluoghi effettuati di recente nel sito.

Le organizzazioni sindacali presenti, dal canto loro, hanno evidenziato che proseguiranno su un’attenta opera di monitoraggio e valutazione delle scelte aziendali che verranno intraprese affinché venga garantito un costante confronto con le parti sociali teso alla salvaguardia dei posti di lavoro e, in particolare, dei lavoratori a tempo determinato e dell’indotto, che non dovranno essere penalizzati dall’eventuale cessione dell’azienda.

Il Prefetto, nel ribadire l’importanza di preservare un presidio industriale strategico per l’area brindisina, quale è Euroapi Italy srl, ha confermato la massima disponibilità del Tavolo istituito in Prefettura a favorire un proficuo prosieguo del confronto tra le parti a sostegno delle imprese e dei lavoratori.