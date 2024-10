Ancora un problema tecnico per un volo Ryanair, con un aereo partito oggi da Brindisi alle 11:50 e diretto a Londra che sarebbe stato costretto a rientrare a terra a causa dell’accensione di alcune spie.

“Si tratta del quarto caso di guasti o problemi sugli aerei Ryanair in appena 10 giorni, una situazione che ci porta oggi a chiedere spiegazione alla società – spiega il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – Vogliamo capire se ci sia un problema sul fronte della sicurezza dei voli e della manutenzione dei velivoli, e quale sia la causa dei ripetuti incidenti. La compagnia aerea deve dare risposte precise, anche in considerazione del fatto che migliaia di passeggeri che hanno in mano biglietti per futuri voli effettuati da Ryanair sono in allarme, e l’aumentare di guasti e problemi sugli aerei del vettore potrebbe portare i viaggiatori a rinunciare a viaggi e partenze, con inevitabili danni economici per gli utenti” – conclude Melluso.

“È stata accolta la nostra richiesta di audire l’ENAC, l’Autorità nazionale di controllo e vigilanza dei voli, il prima possibile in Commissione Trasporti alla Camera dei deputati sulla sicurezza dei voli Ryanair”. Così in una nota Andrea Caroppo, Vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e Segretario del partito in Puglia e i deputati azzurri membri della Commissione Trasporti, Alessandro Sorte, segretario regionale FI Lombardia, e Paola Boscaini. “Prima gli incidenti della scorsa settimana su due velivoli Ryanair con lo scoppio degli pneumatici in fase di atterraggio a Bergamo e l’incendio al motore di un aereo in partenza da Brindisi; poi, domenica scorsa un altro volo Ryanair, da Memmingen (Germania) a Brindisi, ha registrato l’accensione di una spia antincendio. Da ultimo, questa mattina un episodio analogo: un volo Ryanair, da Brindisi a Londra, è rientrato dopo 40 minuti a causa dell’accensione di una spia di emergenza. Una lunga scia di episodi che vedono coinvolto il vettore Ryanair, sui quali faremo al più presto luce in Commissione Trasporti con l’audizione di ENAC, che abbiamo richiesto e ottenuto con la convergenza di tutti i partiti di maggioranza e opposizione. La sicurezza dei voli è una questione di massima priorità sulla quale non possiamo commettere leggerezze né superficialità”, concludono i deputati azzurri.