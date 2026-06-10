Nei giorni scorsi ho cercato di portare all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, la preoccupazione di alcuni nostri concittadini, che reclamavano il proprio diritto alla sicurezza stradale, revocata in dubbio dalla decisione dell’amministrazione comunale di installare in via Sicilia, in corrispondenza di diverse intersezioni stradali, aree di sosta dei veicoli a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale, in contrasto con quanto previsto dal codice della strada.

Infatti l’art. 158 n.1 alla lettera f del codice della strada vieta la sosta ” sulla corrispondenza delle aree di intersezione ed in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino, salvo diverse segnalazioni”.

Una possibilità di deroga al divieto concessa anche nell’art. 158 n.1 lettera h quando vieta la sosta sui marciapiedi, “salvo diversa segnalazione”.

In pratica il Comune può autorizzare la sosta oltre quei limiti o sui marciapiedi, ma quella possibilità non può avere un’applicazione illimitata, deve avere una ragione plausibile, che non può incidere sulla sicurezza stradale prevista dal codice della strada, che, in questa circostanza, viene messa a rischio in quanto il parcheggio al di là dei limiti consentiti, come avviene, per esempio, all’incrocio fra via Lazio e via Sicilia o quello tra via Mazzini e via Palestro e in tanti altri incroci di via Appia e via Sicilia, riduce notevolmente la visibilità e per questo costituisce una fonte di pericolo in quanto può causare incidenti stradali.

Devo purtroppo costatare, considerata l’assenza di interventi, che la mia segnalazione soffriva l’ingenuità di credere, o forse sperare, di trovare un interlocutore istituzionale, attento ai problemi dei cittadini e della loro sicurezza.

Si sta forse aspettando che qualcuno possa subire un danno fisico o materiale per intervenire? Ma principalmente a chi si devono rivolgere i cittadini per risolvere con tempestività questi problemi? C’è qualcuno all’interno dell’Amministrazione che abbia la responsabilità di effettuare i controlli necessari per tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, di rispettare il codice della strada? Oppure per poter risolvere tempestivamente queste situazioni si deve segnalarle alla Polizia Locale, come credo sia necessario fare nella circostanza?

Bisogna fare in fretta anche perchè non credo che in caso di incidente stradale, che comporti danno alle persone, la responsabilità dell’amministrazione comunale possa risolversi in ambito civile.

Nondimeno resta una vicenda che desta non poche perplessità sulla reale capacità della struttura comunale di essere all’altezza del proprio ruolo, a causa di quello che viene percepito come un evidente deficit di impegno, di capacità e di controllo del territorio, che sarebbe necessario migliorare, ma forse ricostruire.

Tutto questo per installare qualche stallo di sosta in più, che non credo possa risolvere il problema della sofferenza dei parcheggi, che in questi anni è sempre rimasto ai margini del reale impegno della nostra amministrazione.



Vincenzo Albano