Con Giorgia Trassello e Margherita Caravello a dare voce e corpo alla poetessa dei Navigli, il cast include la partecipazione di Alberto Albertino nel ruolo di Giuseppe D’Ambrosio Angelillo.

In occasione del debutto a Mesagne, lo spettacolo “Indagine su Alda Merini: non fu mai una donna addomesticabile” – in programma al Teatro comunale 4 febbraio 2023 alle ore 21 – sarà impreziosito dalla partecipazione inedita di amici e familiari di Alda e Giuseppe, che si ritroveranno per onorare i due poeti dando vita a un’emozionante introduzione.

L’appuntamento è un imperdibile fuori programma organizzato nell’ambito della stagione teatrale promossa dalla Città di Mesagne in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese. Per info e prevendita: www.indaginesualdamerini.it – 3204607314 – 3293550022 (attivi anche su whatsapp).

