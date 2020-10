Il giorno 29.10.2020, alle ore 17.00 circa, la Sala Operativa della Sezione Volanti della Questura di Brindisi inviava un equipaggio presso il centro commerciale BRIN PARK, precisamente al negozio di abbigliamento “OVS”, ove un addetto alla vigilanza aveva appena fermato un individuo, il quale, dopo averne rimosso il dispositivo antitaccheggio, si era impossessato di un giubbotto, lo aveva indossato e cercava, con disinvoltura, di guadagnare l’uscita.

La pattuglia, già presente nelle vicinanze nel consueto servizio di controllo del territorio, raggiungeva immediatamente l’esercizio commerciale, dove identificava il soggetto per V.G., 23 anni, con a carico numerosi precedenti di polizia.

La successiva perquisizione personale del ragazzo permetteva di rinvenire sul giubbotto indossato dal perquisito, la placca antitaccheggio resa non funzionante.

Alla luce di quanto emerso, V.G, veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato.

La merce trafugata veniva riconsegnata al titolare dell’attività commerciale.