Dall’Ex Fadda di San Vito dei Normanni i prossimi due appuntamenti di “Indovina chi viene a (s)cena”, il format ideato dal Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con i Comuni soci del Consorzio, Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia. Due gli appuntamenti previsti domenica 25 aprile, in doppio orario e in diretta streaming: alle 19.30 sarà la volta della World Music Academy, mentre alle ore 21 toccherà all’Associazione Teatro Menzatì (https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-san-vito-dei-normanni-ore-1930, https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-san-vito-dei-normanni-ore-2100).

Domenica 18 aprile, il viaggio di “Indovina chi viene a (s)cena” tra le storie dei comuni della Puglia ha fatto tappa a Bisceglie. In streaming dal Palazzo Tupputi sono andate in scena la Compagnia Sonenalé e la Compagnia Teatro delle Onde. La Compagnia Sonenalè ha proposto il racconto di glassa, crema e pan di spagna, gli ingredienti che vanno a comporre il sospiro, il sensuale dolce biscegliese che le monache offrirono agli ospiti in attesa del mancato matrimonio tra Lucrezia Borgia e Alfonso D’Aragona diventa la chiave d’accesso al desiderio che vive in tutti noi. La Compagnia Teatro delle Onde ha trasportato gli spettatori nella vita di Lucrezia Borgia, una delle figure più controverse e dibattute della storia, alla scoperta della sua essenza di donna, con le sue debolezze, le sue fragilità, i suoi tormenti, i suoi sogni, i suoi desideri d’amore, in un incontro immaginario narrato dalle pagine di un diario.

E per chi si fosse perso gli spettacoli andati in scena finora, rimane sempre attivo l’ondemand. La modalità di accesso per il pubblico è la stessa dello streaming: basta acquistare il proprio biglietto (gratuito) tramite il sito Teatro Pubblico Pugliese/indovina chi viene a scena dalla sezione Ondemand registrandosi sulla piattaforma Rebellive con la propria email per ricevere il codice da inserire per la visione dello spettacolo scelto: https://www.teatropubblicopugliese.it/indovinachivieneascena/eventi/.

Da non perdere anche questa settimana il video promo affidato ad Eva Kant e Diabolik per aiutare gli spettatori a scoprire i temi dei misteriosi spettacoli in programma in ogni Comune per far vincere, ogni settimana, al più veloce, un biglietto valido per la Stagione Teatrale 2020/21 utilizzabile in uno dei teatri del circuito. Altri indizi vengono diffusi con la newsletter del Tpp solo per gli iscritti (per scoprire di più https://bit.ly/nwtpp20).

Per rimanere sempre aggiornati sulle attività del Teatro Pubblico Pugliese seguiteci sui nostri canali social -> Twitter https://twitter.com/StampaTpp; Facebook https://www.facebook.com/teatropubblicopugliese; e Instagram https://www.instagram.com/teatropubblicopugliese/?hl=it. Ci trovate anche sul sito: https://www.teatropubblicopugliese.it/

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese