Continua in un doppio spettacolo in programma il 6 gennaio alle ore 19.30 e ore 21.00 dal Teatro Sociale di Fasano, gli appuntamenti del nuovo format del Teatro Pubblico Pugliese “Indovina chi viene a (s)cena”, stagione teatrale che si snoderà in, e in collaborazione con, 26 Comuni soci del Tpp in altrettanti teatri cittadini.

Si tratta di una serie di appuntamenti a sorpresa in diretta dal teatro, con il pubblico che da casa potrà seguire gratuitamente gli spettacoli, ma solo dopo essersi registrato.

Per scoprire i personaggi misteriosi e la storia che racconteranno agli spettatori che si sono registrati bisognerà però attendere i due spettacoli in programma alle 19.30 e poi alle 21 di martedì 5 gennaio, e alle 19.30 e poi alle 21 di mercoledì 6 gennaio. Non si tratta dello stesso spettacolo in doppia recita, ma di due appuntamenti diversi per ogni data.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Pugliapromozione, Pugliesi nel mondo e Inchiostro di Puglia.

Per iscrizioni e prenotazioni del proprio posto gratuito

6 gennaio – Teatro Sociale di Fasano

– ore 19.30 – https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-fasano-ore-1930

– ore 21 – https://www.rebellive.it/evento/gratuito/indovina-chi-viene-a-scena-a-fasano-ore-2100

Sulla propria mail si riceveranno i dati di accesso allo spettacolo. L’ingresso è gratuito. In questi giorni sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese due attori mascherati da Diabolik e Eva Kant stanno svelando indizi utili a scoprire i misteriosi spettacoli con l’aiuto di finte telefonate agli Assessori comunali alla cultura delle città in cui gli spettacoli verranno portati in scena. Un gioco nel gioco che si pone come obiettivo principale quello di unire nuovamente artisti e pubblico che da troppo tempo non si incontrano dal vivo. Eva e Diabolik sono i nomi in codice dei capi del movimento dei personaggi misteriosi che andranno in scena in tutta la #Puglia con “Indovina chi viene a (s)cena”.

Per chi poi volesse ottenere informazioni ed altri indizi basta iscriversi alla newsletter del Teatro Pubblico Pugliese. Chi per primo indovinerà di cosa o di chi parleranno i personaggi misteriosi potrà inviare una mail a social@teatropubblicopugliese.it. Il più veloce potrà vincere ogni settimana un biglietto valido per la Stagione Teatrale 2020/21 utilizzabile in uno dei teatri del circuito.

Regolamento al link –> www.teatropubblicopugliese.it

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese