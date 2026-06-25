Prendo atto che il segretario cittadino del Pd Francesco Cannalire è già in campagna elettorale ed ha cominciato a fare indigestione di comunicazione. Nella foga di apparire e di difendere l’indifendibile, infatti, ha affermato che l’iniziativa dell’Arci è da inquadrare nella Giornata mondiale del rifugiato che, come è noto, è stata celebrata il 20 giugno.

In realtà, l’iniziativa dell’Arci, a cui l’Amministrazione Comunale di Brindisi ha concesso l’uso gratuito del suolo pubblico, è una festa come se ne organizzano tante da parte di associazioni brindisine a cui, invece, non viene concesso lo stesso uso gratuito del suolo.

Pertanto il Sindaco Marchionna riservi a tutti lo stesso trattamento, senza alimentare il sospetto che proprio per l’Arci – così come è avvenuto per la Cgil – sia stato riservato un trattamento di favore.

All’Assessore Saponaro, invece, preciso che non risponde al vero impedimento riguardante l’Assessore Vantaggiato. La stessa, infatti, ha votato altre delibere nella stessa seduta di Giunta Comunale per poi assentarsi proprio quando si votava quella riguardante l’Arci.

Nicola Di Donna – capogruppo Futuro Nazionale