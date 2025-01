L’11 Gennaio si è svolto a Brindisi, un importante evento, organizzato dal Distretto 210 Inner Wheel International e dal Club I.W. di Brindisi “Cristina Cordella” per celebrare il centunesimo anno della nascita dell’Inner Wheel.

Un Inner Wheel Day, che ha visto la partecipazione di tanti club presenti in sala e di tanti altri, residenti all’estero, in collegamento via web.

Presenti all’evento il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, l’Ammiraglio Michele Orini, Comandante la Terza Divisione Navale di Brindisi ed il Capitano di Vascello Antonio Squeo, Comandante la Stazione Navale di Brindisi e Presidente del Circolo Ufficiali della Marina Militare di Brindisi.

Un giorno importante, che ha visto protagonista la città di Brindisi, scelta espressamente dalla Governatrice del Distretto 210 Teresa Iorio Caldarulo.

Un omaggio gradito dai cittadini e dal Sindaco Giuseppe Marchionna, che nel suo intervento, ha ringraziato, per l’attenzione riservata alla nostra città, che ha tanto da raccontare dal punto di vista storico ed artistico.

I lavori iniziali si sono svolti nella Sala del Museo Ribezzo, con l’intervento della Governatrice, che ha voluto ribadire l’importanza di quella data ”rievocativa di un percorso avviato dalle socie fondatrici 101 anni fa e che ha portato avanti Services importanti, progetti sociali, amicizia e Cooperazione Internazionale”, soffermandosi, subito dopo, sull’inaspettata bellezza della città di Brindisi, definendola “una città d’arte a cielo aperto” dove i monumenti trasudano storia millenaria, con il suo porto naturale, porto di Pace, patrimonio mondiale dell’Unesco, che narra l’approdo, l’accoglienza, l’interculturalità, punto d’attracco degli antichi romani, ponte di scambi commerciali tra l’Occidente e l’Oriente.

Brindisi, punto terminale della via Appia, la Regina Viarum, anch’essa Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

“Quale migliore scelta – ha ribadito la Presidente del Club Cristina Cordella, Aloisia Lamberti – oggi essere qui, in questa città, che sa accogliere, che sa costruire legami di amicizia e che, attraverso gli scambi culturali, diventa veicolo per la conoscenza e l’approfondimento di quei principi di condivisione e amicizia, propri dell’Inner e della sua internazionalità”

La Chairman ai Servizi Internazionali del distretto 210, Anna Maria Piceci D’Agnano, dopo una breve presentazione, relativa al restauro dell’Epigrafe del Viaggiatore, custodita al Museo Ribezzo, ha introdotto, per un approfondimento storico della città, i relatori l’Arch. Emilia Mannozzi, Direttrice del Polo Bibliomuseale, ed il prof.re Giuseppe Marella, che hanno anticipato, con le loro relazioni, il tour itinerante svoltosi, successivamente, presso il Museo Ribezzo ed il Tempio di San Giovanni al Sepolcro.

Il tour si è concluso, con una visita guidata, curata dal Comandante Fabrizio Maltinti, al Castello Svevo, sede della Marina Militare di Brindisi, a cui è seguito un momento conviviale, presso lo storico Circolo Ufficiali M.M, che fu sede del Re vittorio Emanuele III e del Governo Badoglio, nel periodo in cui Brindisi fu Capitale d’Italia.

Una giornata ricca di arte, musica, storia e tradizioni, dove non poteva mancare una coinvolgente esibizione di pizzica, frutto delle nostre radici popolari, eseguita, con maestria, dal gruppo “ADDU’ SCIAMU SCIAMU” guidato dal maestro Massimo Ardillo.

Sulla scia della tematica , lanciata dalla Presidente dell’International Inner Wheel, Mamta Gupta

“Ogni battito, ogni azione conta” nel giorno del centunesimo anniversario, il messaggio arriva ancora più forte, solo insieme saremo forza, speranza, amore e futuro.