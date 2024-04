In occasione del derby Milan-Inter, in programma lunedì prossimo, 22 Aprile, a partire dalle ore 20,45 presso lo stadio Meazza di Milano, il Direttivo dell’Inter club di Brindisi ha deciso di fare un regalo ai suoi oltre 700 tesserati e non solo.

Per la partita che, in caso di vittoria dei ragazzi di Mister Simone Inzaghi, assegnerebbe aritmeticamente il titolo di Campioni d’Italia, dando la possibilità di fregiarsi della tanto ambita seconda stella da affiggere sul petto, il Presidente Oronzo Carolillo e i suoi storici e fedeli collaboratori, hanno deciso di impegnare il Cinema Teatro Impero.

Alla citata struttura, al costo di 2 Euro, avranno la possibilità di accedere non solo i soci del ventennale sodalizio ma anche tutti gli interisti di Brindisi e Provincia che vorranno vivere l’evento circondati dai colori della propria squadra del cuore e da quell’entusiasmo travolgente che ha caratterizzato la cavalcata dei propri beniamini.

I biglietti per accedere al Cinema saranno posti in Prevendita presso la sede dell’Inter club di Brindisi sita in Via San Benedetto, 8 a partire dal 15 aprile e per tutta la settimana dalle ore 18 alle ore 20.

Già dalle prime ore successive alla possibilità matematica di vincere lo Scudetto, i soci del club hanno avviato la corsa all’acquisto del tagliando d’ingresso e, pertanto, il Direttivo raccomanda a tutti coloro i quali vogliano vivere questa grande emozione, di affrettarsi all’acquisto

Il tutto rappresenterà anche l’occasione per visitare la sede e avvicinarsi a una realtà che, negli ultimi anni, ha avuto una crescita esponenziale nel panorama delle associazioni cittadine.

I Dirigenti vi aspettano con il solito entusiasmo e la solita, enorme, disponibilità.