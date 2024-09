Oggi alle ore 18,00 la Sala Conferenze dell’Autorità Portuale di Brindisi ospiterà l’evento inaugurale del progetto “Controvento: La Forza della Vela” della Cooperativa Sociale Onlus Eridano.

Il progetto ha l’obiettivo di offrire l’opportunità di praticare sport in barca a vela, in autonomia e non, anche alle persone con disabilità gravi di Brindisi, residenti, turisti e visitatori.

Il progetto sarà realizzato grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo che, coadiuvata nella scelta da CESVI, ha deciso di supportarlo attraverso il Programma Formula, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, creato per promuovere in tutto il territorio italiano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

Il progetto Controvento si propone quindi di realizzare presso il Porto Turistico di Brindisi, in località Materdomini, un punto di riferimento per la vela accessibile anche a persone con disabilità gravi.

Grazie al progetto, è stato possibile acquistare due imbarcazioni completamente accessibili e pilotabili – grazie all’aiuto di ausili – anche da persone prive di arti o con importanti difficoltà motorie. Sarà inoltre garantita la presenza di personale qualificato sia per la formazione tecnico-sportiva che per la presa in carico socio-assistenziale della persona con disabilità.

L’iniziativa rappresenta un valore aggiunto per la Cooperativa Eridano, che potrà così arricchire i percorsi riabilitativi individuali e i soggiorni di vacanza specialistici; per le associazioni veliche grazie all’innalzamento dei livelli di accessibilità della proposta sportiva; per l’intera comunità grazie alle ricadute sociali e valoriali in termini di inclusione, di visione e di approccio rispetto alle fragilità.

Nel dettaglio, i fondi raccolti serviranno per finanziare:

l’acquisto di 2 imbarcazioni a vela accessibili Hansa 303 e di attrezzature accessorie quali materiali didattici, salvagenti, giubbotti impermeabili e così via;

una formazione di base alla vela per educatori o terapisti coinvolti, a cura di istruttori qualificati;

una formazione alla disabilità per gli istruttori qualificati, a cura di educatori e terapisti;

un corso di formazione di vela rivolto a persone con disabilità fisiche, intellettive o neurologiche;

proposte esperienziali rivolte a persone con disabilità del territorio.

Il progetto coinvolgerà direttamente 85 persone con disabilità, indicativamente tra i 15 e i 50 anni di cui almeno il 25% ragazze e donne, già seguite dalla Cooperativa Eridano presso la comunità socio-riabilitativa “Eridano Dopo di Noi” ed il centro diurno “Eridano di Giorno” ed altri provenienti dalle associazioni e servizi socio-sanitari del territorio.

Grazie a Controvento, circa 12 tra educatori e terapisti e circa 4 istruttori sportivi potranno inoltre formarsi e garantire un supporto completo alle persone con disabilità che sperimenteranno la vela. Indirettamente, il progetto potrà raggiungere infine tutti i potenziali fruitori con disabilità del Porto Turistico, residenti o turisti.

“Non immaginavamo che la nostra idea di rendere accessibile la vela, tanto praticata a Brindisi, anche alle persone con disabilità potesse raccogliere tanto consenso. Oltre all’importante sostegno economico ricevuto cresce ogni giorno il numero delle persone e delle organizzazioni che esprimono apprezzamento per il progetto e chiedono di poterne diventare parte attiva. A noi ora l’onere di essere all’altezza delle aspettative e fare in modo che grazie a Controvento l’accessibilità cessi di essere un’eccezione o un valore aggiunto ma diventi caratteristica imprescindibile di ogni azione comunitaria”, dichiara Francesco Parisi, Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Onlus Eridano.

“Contribuire con continuità a progetti di inclusione è sempre motivo di orgoglio per Intesa Sanpaolo, che anche in questa occasione conferma la propria vocazione di banca d’impatto sensibile alle istanze sociali, ai bisogni delle famiglie che vivono un disagio ed alle specificità dei territori in cui opera – afferma Alessandra Modenese, Direttrice Regionale Basilicata, Puglia e Molise di Intesa Sanpaolo –. Con il programma Formula, che supporta progetti dedicati a bambini, adolescenti, famiglie e anziani in situazioni di difficoltà, Intesa Sanpaolo è attiva anche a livello locale, esplicitando fattivamente il ruolo di banca leader nelle iniziative di inclusione e di sostenibilità”.

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La Banca partecipa attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali della banca, coadiuvate da CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

Cooperativa Sociale Onlus Eridano nasce a Brindisi nel 2006 ed opera su tre principali aree d’intervento: l’area socio-assistenziale e riabilitativa; l’area turistica, con particolare attenzione al turismo accessibile, garantendo comfort e servizi adeguati ad ogni tipo di disabilità; e infine, l’area dell’innovazione dei processi di riabilitazione ed inclusione sociale e lavorativa. Partner di progetto è il Circolo della Vela di Brindisi.

Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech, in particolare con Isybank, la banca digitale del Gruppo. Una banca efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.

CESVI è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985. Da quasi 40 anni porta il cuore, a generosità e l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente. CESVI agisce fornendo strumenti e competenze affinché le popolazioni aiutate possano poi essere artefici del proprio futuro. Premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio per la trasparenza, è parte del network europeo Alliance2015.