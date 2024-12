L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività dell’Accademia degli Erranti, la Casa di Quartiere dell’Ex Convento delle Scuole Pie, propone insieme a Slow Food Brindisi e altre realtà, un ricco e qualificato calendario di iniziative dal titolo “L’INVERNO ERRANTE: PASSEGGIANDO TRA GUSTO E ARTE”.

La programmazione che gode del patrocinio dell’amministrazione comunale e che rientra nel programma “Brindisi e il Natale diffuso” prevede numerose attività che si svolgeranno presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35.

Nell’atmosfera natalizia del Chiostro, con gli allestimenti a cura di Brindisi e le Antiche Strade, l’associazione organizzatrice prevede in stretta sinergia con Slow Food Brindisi nelle date 13-14-15 e 20-21-22 dicembre con i seguenti orari il venerdì e il sabato dalle 17:00 alle 21:30 e la domenica dalle 10:30 alle 12.30/13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 le seguenti attività:

I Mercati della Terra con espositori con possibilità di acquisto dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici di qualità e laboratori con degustazione (14 dicembre ore 18:00 Impariamo a fare li ‘ncartiddati e purcidduzzi, 21 dicembre ore 18:00 La bontà delle malerbe e 22 dicembre ore 18:00 Dio come ti Olio) e i Mercati dell’Arte che vedono il coinvolgimento di artigiani, hobbisti e presepisti che metteranno in mostra la propria creatività.

Per i Laboratori a cura di SlowFood occorrerà prenotarsi obbligatoriamente al numero 3514590090 (Messaggio Whatsapp con nominativi e indicazione data laboratorio).

Per i più piccoli ci sarà l’incontro con Babbo Natale il 13 dicembre, dalle 17:00 alle 20:00, presso il Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie in Via Giovanni Tarantini 33.

Occasioni per musica, teatro, rievocazioni storiche, tradizioni e lettura nel fine settimana del 13-14-15 dicembre:

– Sabato 14 dicembre, dalle ore 17:30-20:00: IL PRESEPE MEDIEVALE DEL GRECCIO – I Pellegrini della Francigena in cammino, rievocazione storica a cura di BRVNDISIVM HISTORICA aps-ets.

Rievochiamo le atmosfere di un piccolo borgo medievale alla luce della rappresentazione del primo presepe ideato da San Francesco D’Assisi. Ci saranno lo Speziale, farmacopea e cerusico, la Baratteria(Giochi da tavolo medievali di corte e di taverna), La sapienza al femminile ( la cultura legata ai monasteri femminili e allo scriptorium, scrittura in epoca medievale ), la Tessitura medievale, la Patenotecaria( fabbricazione dei paternoster, rosari medievali), Lanterne, Candele ed acciarini l’illuminazione nel Medioevo, l’Usbergaio ( produzione di Armature) e i Pellegrini in viaggio( accessori e caratteristiche degli antichi viandanti ). L’evento si terrà nel Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 33/35. Ingresso gratuito

– Sabato 14 dicembre, ore 20:45: CONCERTO “NOTTE DI PACE – SUI PASSI DELLA FEDE”, cura di RUAHart Artistic Worship. Un momento di riflessione e riscoperta del senso profondo del Natale nel suo messaggio principale: “Pace sulla terra!”. L’evento si terrà in Corte De Calò nel Chiostro dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 33/35. Ingresso gratuito

– Domenica 15 dicembre, dalle 18:00 alle 20:00 “PINZIERI TI NATALI ed. 2024” con Franco Libardo Mina Pisani, Maurizio Saponaro e Giuliana Rizzo. Rievochiamo i Natali passati, tra tradizioni, aneddoti, curiosità e testimonianze. Un viaggio nella memoria dei brindisini accompagnati dall’atmosfera dell’Accademia degli Erranti. L’evento si terrà nella Sala Conferenze al 1°Piano dell’Ex Convento delle Scuole Pie, in Via Giovanni Tarantini 35. Ingresso gratuito.

– Domenica 15 dicembre, dalle 18:00 alle 21:00 “PEREGRINANDO A SUON DI ZAMPOGNE” ZAMPOGNARI TOTO’ CAVALERA E FRANCESCO PRIMICERI, due maestri zampognari in un percorso itinerante nel centro storico con le note della tradizione. Partenza dal Chiostro della Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 33/35 – Ex Convento delle Scuole Pie.

Alcuni appuntamenti potrebbero subire delle modifiche, v’invitiamo a seguirci sui nostri canali social facebook e instagram: Brindisi e le Antiche Strade.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare.

