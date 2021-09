“L’amore vero è senza tempo. Non si può definire in alcun confine, perché ogni confine rappresenterebbe un limite. Il concetto d’amore, quindi, di per sé è infinito. Vive per sempre oltre ogni esistenza terrena. Per un vero amore non si muore, ma si diventa immortali”.

Osserviamo sempre con crescente interesse il variegato universo del mondo editoriale. Esso ci porta a conoscere un nuovo scrittore brindisino, Lenio Fabris, con un libro datato 2018 dal titolo “Io sono un numero 9” (Youcanprint). Lenio Fabris è un appassionato di musica, lettore di romanzi e di saggi di filosofia. Il suo ultimo lavoro editoriale “Io sono il numero 9” è un romanzo scorrevole raccontato con grande quantità di particolari. Un racconto pieno di emozioni e turbamenti in cui si evidenzia il carattere dell’uomo con i suoi pregi, i suoi difetti, le sue debolezze.”Io sono il numero 9” riesce ad appassionare il lettore con un racconto pieno di sensazioni: amore, pace, armonia, verità e attaccamento alla vita risultano il filo conduttore del manoscritto. Una trama avvolgente, una visione di speranza che riesce a farsi breccia nell’animo del protagonista di questo bel libro, interessante e ben scritto dal suo autore.

MARCO GRECO