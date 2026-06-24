“C’è profonda amarezza e una sincera delusione di fronte alla realtà dei fatti che sta emergendo sul consultorio familiare del quartiere Paradiso”. A dichiararlo è la consigliera regionale del Partito Democratico Isabella Lettori riguardo alla mancata apertura della struttura di via Egnazia. “Esattamente un mese fa, durante un sopralluogo con i vertici della ASL di Brindisi, ci era stato assicurato che l’apertura del consultorio fosse questione di giorni”, ricorda.

“Oggi, invece, gli atti ufficiali ci dicono che le cose non stavano così. Una determina dello scorso 22 giugno svela che la struttura di via Egnazia non può ancora aprire perché mancano i requisiti minimi per richiedere l’accreditamento sanitario. Solo pochi giorni fa l’Area Tecnica ha affidato d’urgenza i lavori a un fabbro: circa 7.500 euro per interventi base come il box per i rifiuti speciali, la sistemazione dell’impianto di condizionamento e la riparazione dei cancelli”.

“Fa male – incalza la consigliera – vedere che un immobile concesso dal Comune in comodato gratuito fin dal 31 luglio 2025 sia rimasto fermo per quasi un anno, riducendosi a rincorrere i lavori a estate inoltrata. Questa disorganizzazione ferma i servizi per le famiglie e le future mamme, ma l’amarezza più grande è l’effetto domino sulle fasce più fragili: finché il consultorio resta chiuso, non si liberano gli spazi interni da destinare alla fisioterapia delle pazienti oncologiche, che oggi vivono disagi logistici inaccettabili”.

“Non è il tempo delle polemiche, ma della concretezza. Chiedo alla direzione generale della ASL un cambio di passo: i lavori devono essere completati entro una settimana da oggi per avviare subito l’accreditamento. I residenti del Paradiso e le pazienti oncologiche non possono pagare il prezzo di questi ritardi. Nel frattempo, io continuerò a vigilare”, conclude.

Brindisi, 24 giugno 2026