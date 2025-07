La situazione di degrado in un sottoscala degli uffici comunali di Piazza Matteotti, denunciata giovedì 17 luglio sulle pagine di Brundisium.net, non solo non è stata risolta ma è addirittura peggiorata.

Accanto ai rifiuti (speciali?) già segnalati, sono comparsi nuovi bustoni di immondizia, quasi a voler allestire un’isola ecologica all’interno del Palazzo di Città.

Un paradosso indecoroso in uno degli spazi più frequentati dagli stessi dipendenti comunali e dai cittadini.

A quando un intervento vero?

