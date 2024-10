Ita Airways potenzia i collegamenti invernali dall’aeroporto di Brindisi. La winter 24/25 infatti vedrà un aumento di frequenze rispetto allo scorso anno, grazie all’accordo tra Aeroporti di Puglia e la compagnia aerea raggiunto nelle ultime ore.

Il deal prevede l’aumento delle frequenze sulla tratta Brindisi-Roma Fiumicino, da sempre strategica per il Salento. Il lunedì e il venerdì i passeggeri potranno contare sulla terza rotazione giornaliera del collegamento, previsto a metà mattinata, e che rappresenta un sensibile aumento rispetto alla programmazione della scorsa winter, quando i voli per Roma operati da Ita erano due al giorno per tutto l’inverno.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – dell’annuncio dell’aumento delle frequenze sulla tratta Brindisi-Fiumicino operata da Ita Airways. Questo potenziamento rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività della nostra regione. L’incremento dei collegamenti non solo migliorerà i servizi per i viaggiatori pugliesi, ma offrirà anche nuove opportunità per il traffico internazionale e per il settore turistico, favorendo così la crescita economica e lo sviluppo territoriale. Il potenziamento delle frequenze è frutto di un lavoro di squadra, tra il management di AdP e la compagnia. In termini di capienza queste nuove frequenze rappresentano un aumento del 30% circa rispetto allo scorso anno. Per questo, Aeroporti di Puglia continuerà a lavorare in sinergia con i propri partner per migliorare ulteriormente i servizi offerti, garantendo efficienza, comfort e connettività ai nostri passeggeri”.

“L’incremento di frequenze garantito per la stagione invernale alle porte rispetto alla scorsa consentirà di sostenere la mobilità dei passeggeri salentini nei giorni con il maggiore afflusso, ovvero a cavallo del fine settimana, oltre a confermare un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’hub di Roma Fiumicino – ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways –. La Puglia continua a rappresentare per noi un territorio importante su cui la compagnia punta molto, in virtù dell’operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Il potenziamento dell’offerta di Ita Airways sui collegamenti tra Roma Fiumicino e Brindisi testimonia la stretta collaborazione con Aeroporti di Puglia, con cui la compagnia ha consolidato un rapporto costruttivo verso il comune obiettivo di migliorare la connettività del territorio”.