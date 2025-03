Conferenza “Il patrimonio culturale italiano: lettura, fruizione e divulgazione nella complessità del presente” – venerdì 21 marzo ore 18,00 – Mediaporto Brindisi

Come rileggere e descrivere un’opera d’arte nella società contemporanea alla luce dei cambiamenti socio-culturali?

Una trattazione delle modalità di interpretazione del nostro patrimonio storico-artistico, con una discussione sulle nuove possibilità di lettura dei beni culturali alla luce dei cambiamenti socio-culturali degli ultimi decenni: è il tema della conferenza dal titolo «Il patrimonio culturale italiano: lettura, fruizione e divulgazione nella complessità del presente», organizzata dalla Sezione di Brindisi di Italia Nostra, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi, per venerdì 21 marzo p.v. alle 18,00 nel Mediaporto di Brindisi.

Maria Ventricelli, presidente di Sezione, introdurrà il dialogo tra lo storico dell’arte Tommaso Adriano Galiani, autore del libro “Patrimonio culturale tra religioni e mutamenti” (Schena Editore) e il giornalista Domenico Saponaro, referente regionale per la comunicazione di Italia Nostra, su un tema – come annunciato – di particolare attualità.

Sul piano culturale, in virtù dell’evoluzione verso una società multietnica, multiconfessionale e dunque con punti di vista ulteriori e spesso inediti, si impone una questione, anzi una necessità: nel (ri)leggere e descrivere l’opera d’arte, non vanno dimenticati i «nuovi» cittadini che a ragione rivendicano il valore della propria cultura di provenienza e del proprio credo. E l’urgenza di un impegno a rivedere le chiavi di lettura del contesto storico-artistico riguarda ovviamente gli operatori dell’educazione e della comunicazione – in primis i docenti, i critici e gli storici dell’arte – senza dispensare da questo compito chi amministra e gestisce il patrimonio culturale in quanto bene comune.

La conversazione si incentrerà proprio su tali tematiche, muovendo dai contenuti dell’interessante volume di Tommaso Adriano Galiani che, lungi dal dispensare «ricette» o soluzioni definitive, formula interrogativi e proposte interpretative frutto della propria esperienza di docente di storia dell’arte che si confronta quotidianamente con ragazzi e ragazze di diverse origini geografiche, diverse culture, diverse religioni.

Questo incontro pubblico, organizzato da Italia Nostra, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi, è il primo di una serie di eventi che l’associazione nazionale ha in programma nel corso del 2025 per celebrare, anche in ambito locale, il 70° anniversario della sua fondazione, avvenuta a Roma nel 1955 dall’idea di un gruppo di intellettuali intenzionati a costruire una democrazia che avesse cura del patrimonio culturale.

L’appuntamento è, come detto, per venerdì 21 marzo 2025 alle 18,00 nella sala principale del Mediaporto di Brindisi (ex Biblioteca Provinciale, viale Commenda 1).

Italia Nostra APS Sezione di Brindisi