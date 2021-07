Influencia do Jazz: è questo il nome del concerto che si svolgerà, domenica 25 luglio, h. 21.15, al Parco Archeologico di Santa Maria d’Agnano (Ostuni) e che vedrà per protagonisti la fisarmonica di Vince Abbracciante, il contrabbasso di Giorgio Vendola e la batteria di Fabio Accardi

Tre talentuosi musicisti pugliesi uniti dalla stessa passione, a doppio filo, per il jazz e la musica carioca. Domenica, 25 luglio, l’anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, alle porte di Ostuni, ospiterà il concerto “Influencia do Jazz”. Protagonisti della serata, per il primo appuntamento musicale della IV edizione di Teatro Madre Festival, tre artisti riconosciuti, a livello internazionale, per l’indiscusso talento: Vince Abbracciante alla fisarmonica, Giorgio Vendola al contrabbasso, Fabio Accardi alla batteria.

Al pubblico di Teatro Madre Festival offriranno un repertorio colorato e originale che si ispira all’immaginario sonoro dei tre artisti “Sudestini”, fatto di jazz, tango, colonne sonore e sono la manifestazione della loro “Pugliesità”. Non mancano incursioni e rielaborazioni di brani celebri scritti da grandi maestri della musica brasiliana come: Edu Lobo, Jobim, Milton, Chico Buarque, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal. L’idea del nome del gruppo nasce dal desiderio di omaggiare la musica del nordest del Brasile, culla di una grande tradizione di musica, di musicisti e, in particolare, fisarmonicisti.

Sotto un cielo stellato, gli spettatori di Teatro Madre si lasceranno incantare da un linguaggio musicale insolito e sorprendente, tra improvvisazioni e giochi virtuosistici che faranno da ponte ideale tra la tradizione pugliese e quella carioca.

Biglietto unico euro 8. Per info e prenotazioni: +39 389 265 6069.

Gli spettatori di Teatro Madre potranno come sempre usufruire delle visite guidate gratuite curate da Pamela Viaggi alla Grotta in cui è stata rinvenuta la ‘Madre’ di Ostuni e altre due sepolture preistoriche. Partenza h. 19; prenotazione obbligatoria al +39 389 265 6069.

Inoltre, a disposizione degli spettatori l’area food “Da Madia e Jole”, in collaborazione con Micro e le performance live “All’ombra dell’ulivo”.

Teatro Madre Festival è un progetto, ideato e fortemente voluto da Armamaxa/PagineBiancheTeatro e dal Museo Archeologico di Ostuni, e realizzato con il sostegno fondamentale del Comune di Ostuni e la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese.

Per maggiori info e dettagli sul programma completo di Teatro Madre Festival: www.paginebiancheteatro.it

Botteghino e info utili

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.15, ad esclusione del Concerto all’alba – il cui inizio è previsto per le ore 05.15 – e si svolgeranno nello spazio aperto dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, allestito e attrezzato per assicurare il massimo rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria per i lavoratori e per il pubblico. A tal fine, è stato ridotto il numero dei posti per ciascun spettacolo, che verranno assegnati in ordine di prenotazione, assicurando la distanza sociale di 1 mt, ad eccezione dei congiunti.

La prenotazione è obbligatoria al +39 389 265 6069.

In alternativa sarà possibile acquistare i biglietti su vivaticket.it