Primo match del 2025 assolutamente da dimenticare per la Junior Fasano, che cede in casa al Cassano Magnago, vittorioso per 26-34 al termine di un match, valido per la terza giornata di ritorno della Serie A Gold, sempre nelle proprie mani.

I biancazzurri, privi in extremis del febbricitante Alessandro Leban, pagano un avvio shock, trovandosi sotto di 5 reti (2-7) dopo 7’, e di fatto non riescono più a recuperare lo svantaggio. La formazione lombarda infatti, dopo un parziale rientro dei padroni di casa (5-8 al 10’), gestisce senza particolare affanno l’incontro, mantenendo gli avversari sempre a distanza di sicurezza. Il + 7, toccato per la prima volta al 17’ (7-14), viene conservato dagli ospiti sino all’intervallo (15-22), con l’inerzia della sfida che non cambia nella ripresa, quando gli uomini di Bellotti giungono anche sul +9 (16-25 al 35’). La Junior non è in giornata, e non va oltre il -6, visto per l’ultima volta sul tabellone al 43’ (21-27); così il match scivola privo di sussulti fino al 26-34 della sirena.

La pesante debacle, pur giunta contro un avversario forte e primo in classifica, chiama comunque all’immediata reazione il team fasanese, atteso sabato dall’insidiosa trasferta di Chiaravalle.

Tabellino

Junior Fasano-Cassano Magnago 26-34 (15-22 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Boggia 3, Rivan 1, Pugliese 3, Cantore 8, Marinho Da Cunha 5, Beharevic, Capello Cardozo 2, Neglie, Mizzoni 1, Legrottaglie, Beorlegui 3, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Cassano Magnago: Ilic, Dapiran 4, Fantinato 1, Moretti 7, Lazzari, Adamo 2, La Bruna 2, Branca 4, Bassanese, Salvati, Kabeer 5, Dorio, Mazza 4, Savini 4, Riva. All.: Matteo Bellotti.

Arbitri: Dionisi-Maccarone.

Risultati del 16° turno: Teamnetwork Albatro Siracusa-Brixen 31-31, Junior Fasano-Cassano Magnago 26-34, Bozen-Publiesse Chiaravalle 30-31, Secchia Rubiera-Conversano 30-33, Macagi Cingoli-Alperia Black Devils Merano 27-27, Pressano-Camerano 31-34, Sparer Eppan-Raimond Sassari (9/02).

Classifica dopo la 2^ giornata di ritorno: Conversano e Cassano Magnago 26, Alperia Black Devils Merano 24, Raimond Sassari* e Teamnetwork Albatro Siracusa 23, Bozen 22, Brixen e Junior Fasano 15, Sparer Eppan* 13, Pressano 11, Publiesse Chiaravalle 10, Macagi Cingoli e Camerano 6, Secchia Rubiera 2. *Una partita in meno.

Prossimo turno (15/02): Brixen-Macagi Cingoli (12/02), Publiesse Chiaravalle-Junior Fasano (ore 18), Camerano-Teamnetwork Albatro Siracusa, Cassano Magnago-Secchia Rubiera, Conversano-Sparer Eppan, Alperia Black Devils Merano-Bozen, Raimond Sassari-Pressano (16/02).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO