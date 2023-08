La Sidea Group Junior Fasano ha chiuso al quarto posto la 5^ edizione del torneo internazionale Handball Cup “Banco di Sardegna”, disputatosi lo scorso week-end nel PalaSantoru di Sassari. La formazione biancazzurra, giunta alla manifestazione a ranghi decisamente ridotti, è uscita sconfitta prima in semifinale per 39-25 contro i rumeni del Potaissa Turda (vincitori del torneo dopo aver superato i bosniaci dello Sloboda Tuzla) e poi nella finale per il 3° posto dai padroni di casa, vittoriosi per 38-35. Comunque una buona opportunità in ottica di preparazione alla Serie A Gold per la Sidea Group Junior Fasano, che tornerà domani ad allenarsi al completo, dopo l’arrivo nelle scorse ore del brasiliano Comerlatto, che ha superato alcune lungaggini burocratiche e che è a disposizione di coach Vito Fovio, il quale, anche a proposito degli impegni appena conclusi, dichiara:< >.

Prima dell’avvio del campionato, la Sidea Group Junior Fasano sarà comunque impegnata in un ulteriore test amichevole contro la Genea Lanzara, team salernitano della Serie A Silver, che sarà ospitato nella palestra Zizzi sabato prossimo, 26 agosto, alle 18.