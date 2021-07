Nuovo grande colpo di mercato per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che comunica ufficialmente di aver siglato l’accordo con l’ala destra classe ’95 Carlo Sperti. L’atleta mancino, cresciuto nelle giovanili del Conversano, sin da giovanissimo si è reso protagonista nel massimo campionato italiano e non solo, vestendo anche le maglie del Carpi, del Käerjeng in Lussemburgo, del Molteno e della Nazionale, dimostrandosi sempre tra i migliori nel suo ruolo.

Sempre prolifico, l’ala pugliese anche nella scorsa stagione si è dimostrato decisamente incisivo con 119 reti realizzate in 27 presenze, presentandosi dunque al club fasanese con grandi aspettative.

Queste le prime dichiarazioni di Carlo Sperti come atleta biancazzurro: “Un grosso grazie alla società della Junior Fasano per avermi dato la possibilità di tornare a casa e poter stare vicino alla mia famiglia. Ringrazio mister Francesco Ancona che mi ha fortemente voluto per completare un roster già competitivo. Sono felicissimo di ritornare a giocare ad alti livelli e a calcare un parquet prestigioso con una delle più calde tifoserie del nostro panorama. Come sempre darò tutto me stesso per aiutare la squadra a centrare gli obiettivi che si è prefissata. Spero di poter ritrovarci presto tutti insieme al palazzetto… Forza

Junior!”

