Torna al successo la Junior Fasano, che nel 10° turno della Serie A Gold ha superato senza grossi patemi lo Sparer Eppan, sconfitto per 38-28.

La partita del Palazzetto di contrada Vigna Marina è inizialmente condizionata da fasi difensive non particolarmente efficaci e da un certo equilibro (5-5) al 5’, con il primo +2 registrato al 6’ (7-5), che si evolve in +3 per i padroni di casa al 14’ (10-7). Gli alto-atesini non mollano ed al 17’ tornano sotto di una sola rete (11-10), ma il finale di frazione è nuovamente favorevole alla compagine biancazzurra, rientra nello spogliatoio all’intervallo sul 19-15 a proprio favore.

La formazione allenata da Otto Forer in avvio di ripresa prova a non far scappare Pablo Cantore e compagni, avanti sul 21-16 al 33’, per essere successivamente riavvicinati dagli ospiti (21-18 al 35’). In seguito però, la Junior, con un break di 3-0, stacca definitivamente gli avversari, andando sul +6 (25-19 al 39’), per poi dilagare (30-21 al 45’, 37-25 al 55’) in un finale in cui i due tecnici si adoperano più che altro nello sperimentare nuove soluzioni tattiche in attesa dei prossimi incontri.

Chiuso l’incontro sul 38-28 a proprio favore, il gruppo capitanato da Zelko Beharevic (fatta eccezione per i due convocati in azzurro, Alessandro Leban e Davide Pugliese, in occasione delle due sfide valide per le qualificazioni agli Europei 2026, in Spagna il 6 novembre ed a Fasano contro la Serbia alle 18 del 10 novembre) potrà ora rifiatare un minimo, iniziando al contempo a dedicare le proprie attenzioni al recupero dell’8^ giornata contro il Sassari (in casa il 12 novembre alle 19) ed alla trasferta seguente di Lavis contro il Pressano.

“Eravamo alla quarta partita tra campionato ed European Cup nel giro di una settimana, la stanchezza pertanto fisiologicamente si è fatta sentire – dichiara coach Domenico Iaia – per fortuna avevamo oggi a disposizione Davide Notarangelo, che ha dato un contributo fondamentale, permettendoci anche di sperimentare nuove soluzioni offensive, ed infatti il nostro gioco è stato molto più fluido e produttivo rispetto al recente passato. Le partite dure degli ultimi giorni hanno sicuramente influito su calo, invece, della nostra intensità difensiva, ma sono comunque contento della prestazione dei miei ragazzi e dell’approccio avuto all’incontro. Ora verificheremo le condizioni degli atleti e avremo una decina di giorni per preparare le prossime sfide, a partire da quella contro il Sassari, consapevoli che se andranno bene ci proietteremmo in una situazione di classifica più consona al blasone della Junior Fasano”

Tabellino

Junior Fasano-Sparer Eppan 38-28 (19-15 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini 1, Boggia 9, Fedele, Rivan Rodriguez 3, Pugliese 5, Leban 1, Notarangelo 6, Cantore 9, Beharevic, Capello Cardozo 2, Mizzoni 1, Legrottaglie, Beorlegui 1, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Sparer Eppan: Moreno Lopez 1, Oberrauch 5, Singer 3, Minguez 5, Soelva, Wiedenhofer 2, Bernard, Zanutto Felippe 1, Marques Costa 4, Lollo 6, Glisic Gligorijevic 1, Pliger, Rainer. All.: Otto Forer.

Arbitri: Bassan-Bernardelle.

Risultati del 10° turno: Publiesse Chiaravalle-Raimond Sassari 23-29, Cassano Magnago-Conversano 25-23, Macagi Cingoli- Teamnetwork Albatro Siracusa 24-32, Secchia Rubiera-Brixen 24-37, Bozen-Pressano 24-24, Junior Fasano-Sparer Eppan 38-28, Alperia Black Devils Merano-Camerano 37-32.

Classifica: Conversano 18, Cassano Magnago 17, Raimond Sassari* e Teamnetwork Albatro Siracusa 16, Bozen ed Alperia Black Devils Merano 14, Pressano 11, Junior Fasano* e Brixen 9, Sparer Eppan 5, Macagi Cingoli 3, Camerano* e Publiesse Chiaravalle* 2, Secchia Rubiera 0.

*Una partita da recuperare.

Prossimo turno (16/11): Teamnetwork Albatro Siracusa-Bozen, Macagi Cingoli-Secchia Rubiera, Camerano-Brixen, Pressano-Junior Fasano (ore 18.30), Raimond Sassari-Alperia Black Devils Merano, Sparer Eppan-Cassano Magnago, Conversano-Publiesse Chiaravalle.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO