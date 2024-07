Si è conclusa la prima settimana di preparazione in vista della nuova stagione agli ordini di mister Domenico Iaia, che tra gli atleti a sua disposizione potrà contare sul terzino portoghese Joao Marinho Da Cunha. Giunto a metà dello scorso campionato, l’atleta lusitano si è rivelato determinante per la conquista del tricolore, e la sua conferma è certamente un tassello importante per il club campione d’Italia in carica, che tra poco più di un mese si contenderà la Supercoppa con il Brixen.

“Sono felice di continuare a giocare per questa fantastica squadra – dichiara Da Cunha – La stagione che sta per iniziare sarà difficile ma siamo pronti a poter lottare anche quest’anno. Stiamo lavorando tantissimo in questa preparazione, ed è bello vedere la grande disponibilità dei compagni e l’intensità che ci stanno mettendo tutti per migliorare giorno dopo giorno. Anche se siamo lontani dalle partite ufficiali, è inoltre sempre presente il sostegno dei nostri tifosi, che sarà determinante anche nel prossimo campionato, dandoci la forza di affrontare ogni sfida. L’unità di tutte le componenti è fondamentale, e solo in questo modo, come nelle stagioni precedenti, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Forza Fasano!”.

Tra i grandi protagonisti dei due campionati vinti degli ultimi anni, con oltre 228 reti realizzate, anche Pablo Gaston Cantore continuerà a giocare per i campioni d’Italia della Junior Fasano.

Sarà la terza stagione consecutiva in biancazzurro per l’ala sinistra italo-argentina, che dichiara: “Siamo carichi per questo nuova partenza, consapevoli che dobbiamo iniziare subito forte con la Supercoppa. Conoscendo mister Iaia so che lavoreremo bene e tanto per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo preposti, e non vediamo già l’ora di scendere in campo!”.

Anche Leonardo Palmiro Boggia, ala destra classe 2005, figura nell’elenco dei confermati della Junior Fasano 2024/25. Figlio del settore giovanile biancazzurro, il giovane fasanese si è ritagliato uno spazio sempre più importante nelle ultime due stagioni, risultando tra i protagonisti dei due titoli conquistati.

“Finalmente si torna a calcare il 40×20 – dichiara Boggia – siamo tutti carichi e abbiamo ovviamente voglia di fare bene a partire dalla Supercoppa che affronteremo come prima partita stagionale, trofeo che ci teniamo a onorare fino alla fine. Siamo una squadra nuova e molto giovane, perciò servirà lavorare duramente per trovare la giusta alchimia, specialmente per far ambientare al meglio i nuovi arrivati e per assorbire al meglio lo stile di gioco del nuovo mister Domenico Iaia, che fortunatamente ho avuto modo di conoscere nell’esperienza del trofeo delle Aree e non ho dubbi sul grande allenatore che sia. Personalmente punto a migliorare ancor di più e calpestare il parquet di gioco quanto il più possibile, cercando di far tesoro delle esperienze dello scorso anno in campo, per le quali devo ringraziare mister Vito Fovio per la fiducia che ha riposto in me, facendomi giocare partite di alto livello, culminate con la vittoria del secondo scudetto consecutivo”.