Ancora un successo per la Metropolitan Karate Brindisi alla ripresa, dopo la pausa estiva, dell’attività agonistica regionale della Fijlkam Puglia, iniziata con la Fase di qualificazione del Campionato Italiano Cadetti (da 14 a 15 anni) svoltasi a Noicattaro domenica scorsa, 1 ottobre.

Guidati dai Maestri , nonché Tecnici Federali, Zonno Francesco, Spagnolo Danilo e Stea Samuel gli atleti che hanno partecipato per il Kumite (il combattimento a contatto controllato) sono stati Minó Beatrice -61kg femminile, Marinelli Federico -70kg maschile, Scarafile Nicoló -63kg maschile.

Ricco bottino per la compagine brindisina che torna a casa con ben tre medaglie di Bronzo.

Nella categoria femminile, Minò Beatrice, dopo aver disputato ben 4 incontri, accede alla finalina per il terzo posto sbaragliando un atleta foggiana con il risultato di 4 a 0. Anche Marinelli, nel maschile, bissa il risultato della compagna di squadra, ed anche lui è Bronzo.

L’altra medaglia di Bronzo, invece, è arrivata grazie a Del Gado Nagualli nel Kata (esercizio di forma individuale) che per un solo decimo non ha conquistato l’accesso alla finale dell’Oro .

Bottino finale 3 Medaglie di Bronzo con Minó, Marinelli e Del Gado e un settimo posto di Scarafile, alla sua prima esperienza in competizioni Federali.

Il risultato finale ha confermato quindi, per tutti gli atleti della Metropolitan Karate Brindisi medagliati, il pass necessario per disputare la Finale Nazionale del Campionato Italiano Cadetti in programma dal 20 al 22 ottobre nel PalaPellicone di Ostia Lido.

La societá Metropolitan Karate Brindisi che opera da 25 anni, in Via Bozzano 5 a Brindisi, ringrazia lo sponsor Enel/Csi e ricorda che sono aperte le iscrizioni e gli allenamenti ,per il nuovo anno sportivo, per chiunque volesse avvicinarsi a questa splendida Arte Marziale oggi anche Sport Olimpico.