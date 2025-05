Anche quest’anno la Asl Brindisi sarà presente all’evento di Radio Norba “Road to Battiti” con un camper-ambulatorio mobile per fornire informazioni sui programmi di prevenzione rivolti alla popolazione giovanile. Prima tappa della carovana sabato 10 maggio a Ostuni in Piazza della Libertà dalle 18 in poi.

Durante l’evento il personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione e dei Consultori familiari sarà a disposizione di ragazzi e ragazze per dare informazioni sui programmi di screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella, del colon retto e della cervice uterina, e spiegare come aderire.

Attenzione specifica sarà dedicata alla prevenzione del Papilloma virus (HPV), una delle infezioni sessualmente trasmesse più diffuse, responsabile dell’insorgenza di alcuni tumori. In tale occasione sarà offerta gratuitamente la vaccinazione contro l’HPV, destinata a ragazze e ragazzi a partire dagli 11 anni compiuti, donne nate dal 1989 e uomini nati dal 1996 non ancora vaccinati o con ciclo vaccinale incompleto, e soggetti a rischio per particolari condizioni o comportamenti.

Inoltre, sarà possibile ricevere informazioni sullo screening dell’Epatite C (HCV). Per le persone appartenenti alle fasce target – in particolare i nati tra il 1969 ed il 1989 e gli utenti dei Servizi pubblici per le dipendenze – sarà disponibile un test rapido con pungidito.

“Con questa iniziativa – spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite – vogliamo essere presenti in un contesto di grande partecipazione, per sensibilizzare l’intera comunità sull’importanza della prevenzione. Offriamo un’opportunità concreta per informarsi ed usufruire di servizi sanitari fondamentali. Invitiamo i genitori ad accompagnare i propri figli minorenni per la vaccinazione anti-HPV e per ricevere informazioni utili per la loro salute.”

Il successivo appuntamento è previsto a Mesagne il 25 maggio.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI