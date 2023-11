La Camera di Commercio di Brindisi intende favorire la crescita delle imprese del territorio provinciale e vuol farlo utilizzando le risorse disponibili in bilancio, in attesa di conoscere il suo destino in relazione all’accorpamento con Taranto.

Lo ha ribadito il commissario Antonio D’Amore nel corso di un incontro con la stampa avvenuto stamani.

Gli interventi annunciati riguardano l’alternanza scuola-lavoro che ha visto coinvolti 18 istituti scolastici, i tirocini per la certificazione delle competenze, le borse di studio per i ragazzi che intendono intraprendere il percorso formativo degli ITS, un bando per la transizione ecologica finalizzato a migliorare il livello di innovazione, anche attraverso l’utilizzo di consulenti del settore. Il tutto, preceduto da una fase seminariale per meglio illustrare i termini di partecipazione a tale iniziativa. Il primo webinar si svolgerà martedì 14 novembre, alle ore 10.00, sul tema “La transizione energetica: caratteristiche, implicazioni ed opportunità per le imprese nell’ambito del progetto del sistema camerale”. I successivi incontri si svolgeranno martedì 28 novembre (webinar) e martedì 12 dicembre (in presenza).

Si tratta di attività messe in campo anche grazie ad avanzi di gestione, con un bilancio che anche quest’anno chiuderà in attivo.

Il Commissario D’Amore ha anche fatto riferimento alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per sostenere – attraverso il sistema delle imprese – l’attività di donazione di sangue attraverso una azione di sensibilizzazione.

“Anche nel 2023 – ha concluso D’Amore – nonostante la procedura di accorpamento con Taranto (ad oggi sospesa da un ricorso presentato al Tar) la Camera di Commercio di Brindisi ha deciso di proseguire con le sue attività. Abbiamo sostenuto eventi importanti come il Barocco Festival, la Regata Brindisi-Corfu, il campionato di Motonautica, il Salone Nautico di Puglia e adesso puntiamo su innovazione tecnologica e transizione energetica attraverso bandi pubblici (con una disponibilità di 200.000 euro) che interesseranno le imprese, così come i ragazzi a cui abbiamo destinato borse di studio per tirocini professionali e per sostenere i propri studi formativi presso gli ITS”.