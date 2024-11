L’atteso evento “Thanksgiving Charity Dinner” si ripropone per il terzo anno a Brindisi, confermandosi come un punto di riferimento annuale per la comunità degli expats. Un record di partecipazione con oltre 200 ospiti internazionali, non solo americani, rappresentanti di aziende straniere sul territorio, oltre ONU, studenti delle scuole internazionali, amici degli expats e altri membri della comunità internazionale. I biglietti esauriti in sole due settimane, l’evento si riconferma come un importante punto di incontro per la nostra comunità internazionale e locale.

L’attesa cresce per l’evento di domani, 28 novembre, che coincide con il Thanksgiving americano. Gli ospiti si ritroveranno presso il Palazzo Virgilio per una serata speciale. Sarà un’opportunità ideale per celebrare le tradizioni e rafforzare le relazioni all’interno di questa comunità vibrante e cosmopolita. Un chiaro messaggio dell’importante presenza attiva degli internazionali nella città e del loro impatto positivo sulla comunità locale.

Cosa e’ il Thanksgiving o Cena del Ringraziamento: Il Thanksgiving, festività emblematica della cultura americana, è celebrato tradizionalmente per esprimere gratitudine per il raccolto e le benedizioni ricevute durante l’anno. A Brindisi, questa occasione assume un significato ancora più ampio: qui la Cena del Ringraziamento diventa un simbolo di solidarietà e un modo per far sentire a casa tutti, indipendentemente dalle loro origini. Al centro di questa celebrazione non c’è solo il pasto, ma anche l’opportunità di riunirsi con familiari e amici per condividere gratitudine e gioie. Il banchetto, ricco di piatti tradizionali come il tacchino arrosto, verdure di stagione e torte di zucca, diventa un momento di accoglienza e condivisione, dove ogni ospite può sentirsi parte di una grande famiglia globale.

Un evento in crescita: “Ogni anno questo evento è cresciuto, è fiorito e, onestamente, ha superato tutte le mie aspettative,” ha dichiarato l’organizzatrice dell’evento, Carmela D’Angelo, brindisina d’origine e con una significativa esperienza internazionale. “L’idea di mostrare la nostra forza numerica e culturale alla città ha avuto un successo incredibile”.

Le novita’: Ogni anno introduciamo elementi nuovi che arricchiscono questa tradizione. Quest’anno, uno dei momenti clou sarà la Competizione della Torta di Zucca, con una giurata d’eccezione: Sophie Grigson, celebre autrice del libro “Exploding Tomatoes and other stories” e presentatrice del programma “Taste of Italy” su Food Network. Residente locale, Sophie non solo porterà la sua expertise culinaria, ma arricchirà l’evento donando una copia autografata del suo ultimo libro sulla cucina locale.

Un riconoscimento speciale: l’’organizzazione di questo evento è stata arricchita notevolmente dal supporto di figure eccezionali come Maria Elia, la cui dedizione a Brindisi la rende una vera ‘madrina’ della nostra comunità. Con la sua energia inesauribile e spirito d’iniziativa, Maria rappresenta l’ideale di altruismo, offrendo il suo aiuto senza aspettarsi nulla in cambio — un modello di comportamento che ci incoraggia tutti a praticare la generosità del “pay it forward”. Il suo impegno non si limita agli eventi speciali, ma continua tutto l’anno. ” Maria è un simbolo vivente di generosità e spirito comunitario, catalizzando collaborazioni e connessioni per il bene comune, e rappresenta un esempio concreto di ciò che si può ottenere lavorando insieme,” ha ribadito l’organizzatrice dell’evento.

Impatto benefico e sostenibilità: L’intero ricavato delle vendite dei biglietti della riffa, delle donazioni dirette e dei premi generosamente offerti da donatori e aziende locali sarà devoluto alla charity Brindisi Tabernacle. Questa organizzazione è impegnata a fornire assistenza educativa bilingue, e supporto alimentare a oltre 150 famiglie locali, rendendo il nostro evento non solo un momento di festa ma anche un concreto contributo al benessere della comunità.

Un ringraziamento speciale va ai nostri sponsor e donatori, tra cui le Cantine Risveglio, che hanno offerto le bevande per l’evento e sostenuto con entusiasmo le nostre idee, dimostrando un’apertura straordinaria oltre i confini locali. Questo spirito di collaborazione e generosità è il cuore pulsante dell’iniziativa, unendo il piacere di celebrare con il dovere di aiutare chi ha più bisogno.

Un Grazie alla Comunità: La comunita’ expat di Brindisi cresce, più forte e unita. Celebriamo insieme la condivisione, la gratitudine e il senso di appartenenza che il Thanksgiving rappresenta.