Nella cornice suggestiva e storica del Castello Svevo di Brindisi, il 13 giugno si terrà la cena inaugurale dei leader del G7.

L’evento, che si preannuncia come uno dei momenti più significativi del summit internazionale, vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, e della premier Giorgia Meloni, pronti ad accogliere i capi di Stato che raggiungeranno Brindisi per l’occasione.

L’arrivo delle delegazioni è previsto intorno alle 18.00, con un’accoglienza solenne e un breve discorso inaugurale del Presidente Mattarella. Seguirà una cena riservata, che si terrà a porte chiuse nelle eleganti sale del piano nobile del castello, con un menu che promette di deliziare gli ospiti con i sapori tipici della tradizione pugliese.

Un Menu Esclusivo per Ospiti di Eccellenza

Il presidente di Federalberghi e direttore di Tenuta Moreno, Pierangelo Argentieri, ha svelato alcuni dettagli del menu, pensato per valorizzare gli ingredienti locali e la cucina mediterranea. Saranno quattro le portate principali, tutte realizzate con prodotti provenienti dalla Puglia.

L’antipasto sarà un trionfo di sapori marini: scorfano con pomodorini secchi ed erbe aromatiche, accompagnati dai barattieri e dai pomodorini fiaschetto di Torre Guaceto. Seguirà un piatto che rende omaggio alla cucina italiana: tortelli ripieni di gallinella con julienne di pesce serra affumicato. Il secondo piatto, invece, vedrà protagonista il filetto di dentice alle mandorle di Toritto, servito con una crema di burrata di Andria, crumble di tarallo dolce e ciliegie ferrovia.

Il menu è stato affidato a Vincenzo Elia, chef di Tenuta Moreno.

I prodotti del territorio

Ad accompagnare le pietanze, alcune delle migliori produzioni del territorio. In particolare saranno serviti i vini di Tenute Rubino: il primitivo Visellio, il rosato Oltremè, il vermentino Libens.

Per il fine pasto caffè Fadi, della torrefazione di Francavilla Fontana, e tra gli amari ci sarà anche il brindisino Carduus, a base di carciofo, realizzato da due giovani del capoluogo – Fabrizio Di Rienzo e Francesco Lillo – in un micropificio con prodotti a chilometro zero.

Un Evento all’Insegna della Tradizione e dell’Eleganza

La cena si svolgerà in tre sale distinte del Castello Svevo, ognuna destinata a un gruppo specifico di ospiti, tra leader, diplomatici e staff.

La cena n.1, quella riservatissima dei leader, sarà allestita per appena venti ospiti. Ai sette Capi di Stato, si aggiungeranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, con i rispettivi accompagnatori.

Per l’allestimento della sala è arrivata dalla Galleria nazionale d’arte moderna di Roma anche una «Sfera nella sfera» di Arnaldo Pomodoro del diametro di circa un metro.

Le altre due sale, di cui una da circa 200 persone, saranno allestite nel Castello, una anche all’esterno. In caso di pioggia c’è già l’alternativa.

Sarà una serata di alta cucina e diplomazia, in cui la tradizione pugliese incontrerà le esigenze degli ospiti internazionali. Per rispettare la pluralità religiosa e culturale, sono stati banditi dal menu la carne e la pasta lunga, preferendo piatti che possano essere apprezzati da tutti i commensali senza rischiare incidenti diplomatici.

Servizio ai tavoli

A servire ai tavoli arriveranno almeno quattro camerieri dalla Presidenza della Repubblica, già esperti di cerimoniale.

Le altre due sale saranno servite dal personale di Tenuta Moreno.

Tutte le pietanze saranno preparate all’interno del Castello Svevo in cui, per questa occasione, si stanno realizzando cucine professionali completamente nuove.

Intrattenimento Musicale

La serata sarà allietata da un mini-concerto jazz del sassofonista Stefano Di Battista, che offrirà un momento di relax e intrattenimento ai partecipanti dopo le intense giornate di incontri e discussioni.

La cena inaugurale del G7 al Castello Svevo di Brindisi si preannuncia dunque come un evento unico, capace di coniugare tradizione, eleganza e diplomazia, mettendo in risalto le eccellenze culinarie della Puglia e offrendo un’accoglienza calorosa ai leader mondiali.