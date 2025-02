La Città di Fasano si prepara a partecipare alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, che si svolgerà a Milano dal 9 all’11 febbraio. Questa fiera rappresenta sempre un’importante occasione istituzionale per promuovere le destinazioni di viaggio e per consolidare la presenza delle città con maggiore forza e appeal turistico nel panorama nazionale e internazionale.



Il Comune di Fasano, reduce dall’esperienza irripetibile del G7, come di consueto parteciperà alle attività nello stand della Regione Puglia con una sua delegazione guidata dal Sindaco Francesco Zaccaria, e composta dall’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi, la consigliera comunale delegata alla Valorizzazione internazionale del territorio Manuela Rosato, e dal consigliere comunale Francesco Bianco, Presidente della Commissione Consiliare Attività produttive e Turismo.



Saranno due i principali appuntamenti istituzionali che vedranno protagonista la Città di Fasano attraverso gli interventi dei suoi rappresentanti istituzionali: la conferenza stampa delle Terme di Puglia e quella dei Comuni della Costa dei Trulli.



Domenica 9 febbraio, alle ore 12.30, si terrà, nello lo stand della Regione Puglia, la conferenza stampa dal titolo “Terme e Benessere in Puglia”, con i rappresentanti di Federterme, Terme di Santa Cesarea, Margherita di Savoia, Castelnuovo Daunia, Torre Canne, nonché con gli assessori al Turismo dei rispettivi Comuni, e Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia, e Luca Scandale, Direttore Generale di Pugliapromozione. La conferenza offrirà un’occasione di confronto sul ruolo strategico delle terme nel panorama turistico della Puglia, mettendo in evidenza il legame tra benessere, territorio ed economia locale. Verranno presentati i punti di forza delle quattro località termali regionali – Castelnuovo della Daunia, Margherita di Savoia, Torre Canne di Fasano e Santa Cesarea Terme – e le prospettive di crescita per un settore in costante evoluzione. L’evento sarà anche l’occasione per lanciare il progetto di promozione “Terme di Puglia”, un’iniziativa che mira a rafforzare l’identità e la visibilità del comparto termale pugliese a livello nazionale e internazionale, attraverso strategie di marketing, collaborazioni e un’offerta sempre più integrata con il turismo esperienziale.



Lunedì 10 febbraio, alle ore 15.20, sarà la volta della conferenza stampa “Costa dei Trulli: i viaggiatori scelgono la Valle d’Itria e il mare”. Interverranno Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia, Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione, Aldo Patruno, Direttore di Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia, e i rappresentanti dei comuni che compongono la Costa dei Trulli (Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Ostuni, Polignano, Putignano e Rutigliano). La Costa dei Trulli è l’area regionale che negli ultimi anni sta registrando le performance turistiche più rilevanti, consolidandosi tra i principali poli di attrazione della regione accanto a Gargano e Salento. La presenza di due siti patrimonio Unesco (trulli e Via Appia Traiana), la piana degli ulivi monumentali, le masserie, gli insediamenti rupestri, la costa impreziosita da 5 comuni bandiere blu, l’eleganza e la suggestione dei paesaggi della Valle d’Itria rappresentano temi di destinazione per milioni di viaggiatori italiani e stranieri. I comuni della Costa dei Trulli raccontano il fenomeno Costa dei Trulli e propongono la loro visione volta a sostenere un territorio che è, sempre più, forza trainante del turismo pugliese.



La partecipazione alla BIT offrirà, ancora una volta, alle Terre di Fasano l’opportunità di continuare a dialogare e stringere nuove collaborazioni con istituzioni e imprese. Il gioco di squadra è l’approccio fondamentale per la crescita del settore turistico: condivisione di buone pratiche e strategie vincenti e studio di modelli organizzativi nuovi, più sistematici e innovativi per la gestione integrata di servizi, trasporti, risorse, marketing, dati, formazione ed esperienze. Questa la strategia da attuare per continuare a tracciare il futuro vincente del turismo a Fasano.

Ufficio Stampa

Città di Fasano