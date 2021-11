Martedì 16 novembre la sottoscrizione del protocollo d’intesa per la tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico

Martedì 16 novembre alle ore 11 nell’Aula consiliare della Sede municipale verrà sottoscritto il protocollo d’intesa con cui la città di Mesagne aderisce al progetto “Città Smart in blu”, pensato per far conoscere alla comunità le difficoltà che i bambini e i ragazzi autistici, insieme alle loro famiglie, incontrano ogni giorno, e per promuovere campagne di sensibilizzazione. Nel corso dell’iniziativa saranno illustrati i contenuti del documento approvato con atto di Giunta.

Interverranno: Antonio Matarrelli, sindaco di Mesagne; Antonio Calabrese, consulente comunale alla Disabilità e alle Pari Opportunità; Antonello Mingenti, assessore comunale alle Attività produttive; Anna Maria Scalera, assessore comunale alle Politiche sociali; Alessandro Cazzato, presidente dell’associazione “Il Bene che ti voglio”; Michele Piccirillo, presidente provinciale di Confesercenti e i rappresentanti delle altre associazioni di categoria che aderiranno al progetto.