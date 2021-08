Si parte con la programmazione della pride week de “La Collettiva Trans Femminista Queer Brindisi “ per il Salento & Puglia Pride del 21 agosto a Brindisi.

Il 17 agosto, alle ore 18.30 si terrà un incontro informativo sulla prevenzione riguardo HIV e infezioni sessualmente trasmissibili, nell’ex convento Santa Chiara.

Saranno presenti il dott. Salvatore Minniti, primario della struttura complessa di malattie infettive dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi e Miki Formisano di NPS Puglia onlus. A coordinare il dibattito la Collettiva Trans Femminista Queer Brindisi

Un momento informativo e di confronto su cosa bisogna sapere ma soprattutto su cosa bisogna fare per prevenire il diffondersi delle infezioni sessualmente trasmissibili in vertiginoso aumento anche sul nostro territorio e soprattutto fra le nuove generazioni.

In loco ci sarà un banchetto informativo con disponibilità di presidi di prevenzione a cura di NPS Italia Onlus.

La Collettiva TFQ Brindisi