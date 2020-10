Il capoluogo torna ad essere sede di uno dei suoi storici uffici.

Dal 27 Ottobre 2020, infatti, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi avrà sede in Via Sant’Angelo 75 nei locali di proprietà della Cassa Nazionale dei Ragionieri.

L’organo di giustizia tributaria era stato trasferito presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Ostuni, oltre quattro anni fa, a seguito dell’inagibilità del Palazzo delle Finanze di Brindisi.

Si pone fine così alla provvisorietà della Commissione Tributaria provinciale che, per troppi anni, ha operato in condizioni di estrema precarietà costringendo contribuenti, professionisti, componenti e funzionari a spostarsi nella città bianca per discutere le cause.