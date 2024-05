AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, fondata a Brindisi dal coreaografo Vito Alfarano, è stata selezionata per il finanziamento del bando SIAE “Per chi crea”, che supporta e promuove progetti artistici di giovani talenti under 35, promosso dal Ministero della Cultura. Grazie al sostegno di SIAE Per chi crea, la compagnia porterà in scena le performance Shut Up! & Toxic Love in un entusiasmante tour internazionale.

Shut Up! & Toxic Love è un dittico coinvolgente del giovane coreografo brindisino Francesco Biasi ed esplora il tema del controllo e della manipolazione in vari contesti e dinamiche relazionali. Le due parti della performance affrontano il tema sia orizzontalmente, nelle relazioni personali, che verticalmente, tra individui con diversi livelli di potere e autorità.

Il tour si compone di 6 date, inserite nella programmazione di altrettanti festival e rassegne di danza in Croazia, Germania, Georgia e Spagna.

Questo tour rappresenta un’opportunità straordinaria per condividere il nostro lavoro con il pubblico internazionale e di contribuire alla vibrante scena artistica internazionale.

Il Direttore Artistico di AlphaZTL, Vito Alfarano, ha dichiarato: «Siamo grati a SIAE “Per chi crea” per il sostegno e fiducia nel nostro lavoro. Questa opportunità ci permetterà di condividere nuovamente con un pubblico internazionale la nostra missione: esplorare temi universali attraverso la danza. Con Shut Up! & Toxic Love, vogliamo stimolare una riflessione profonda sulle dinamiche umane e portare avanti il nostro impegno nel promuovere il dialogo e l’empatia attraverso l’arte.»

Per maggiori informazioni sul tour e sulle attività di AlphaZTL, segui i nostri canali social o scrivi all’indirizzo info@alphaztl.com.