La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con entusiasmo l’acquisto del forte giocatore Darius Kibildis, esterno lituano proveniente dallo Spezia Basket Club, club militante in Serie C Gold ligure.

Un vero e proprio colpo ad effetto quello della società biancoazzurra, che parteciperà al prossimo campionato di C Silver: Kibildis, classe 1992, 187 centimetri, è considerato dagli addetti ai lavori uno dei giocatori più prolifici in circolazione e le statistiche riportate non possono far altro che confermarlo: in quattro anni, tra Gold e Silver, Darius ha realizzato circa 2000 punti, con una media di 21 punti in 96 partite.

Dopo due anni in Serie A2 lituana, nel 2017 arriva in Italia vestendo la maglia del Basket Club San Benedetto in C Silver dove trascina i compagni ai playoff, vincendo la classifica dei marcatori con 23 punti di media.

La stagione successiva si trasferisce il Liguria, allo Spezia Basket (C Gold) dove resterà per tre stagioni consecutive. Un triennio esaltante, in cui vince nuovamente la classifica dei marcatori nella stagione passata, conclusa con la finale per la Serie B persa contro Saronno.

Kibildis è un giocatore completo che può ricoprire tre ruoli, micidiale dall’arco dei tre punti e incontenibile in campo aperto. Con Staselis, altro colpo della Dinamo, andrà a formare una delle coppie più elettrizzanti del basket pugliese.

Queste le parole di Darius circa il suo arrivo a Brindisi: “Un saluto a tutti i tifosi della Dinamo. Sono felice di entrare a far parte di questa fantastica organizzazione, ho sentito le migliori parole sulla Dinamo Brindisi e non vedo l’ora di iniziare la stagione. Sono certo che faremo grandi cose!”

Infine, il commento del Direttore Sportivo Fabrizio Campagnoli sul nuovo acquisto: “Seguivo Darius da diverso tempo e posso garantirvi che è un giocatore incredibile. Quest’anno, grazie agli sforzi della società, siamo riusciti a portarlo da noi. È perfetto per la nostra filosofia di gioco. È un trascinatore nato, con Staselis andrà a formare una coppia che farà divertire.”

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi ringrazia l’agente del giocatore Andrea Capasso della Talentsinaction, per il buon esito della trattativa.

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi