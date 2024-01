La compagnia barese THEMA diretta da Angelo Lucarella e Anna Lory Fullone, sarà in scena domenica 28 gennaio

FASANO – Un’occasione per insegnare ai bambini a non paragonarsi agli altri e ad apprezzarsi per quello che sono, concetto imprescindibile nel percorso di maturità di ogni individuo, facendo vivere a teatro la storia di Mirabel e della sua fantastica famiglia e riscoprendo l’autenticità dei valori più importanti.

“La famiglia Madrigal”, musical ispirato al film Disney “Encanto”, mette in evidenza la forza dell’amore, del perdono, della comprensione e dell’importanza della famiglia. La pièce trasmette ai più piccoli, e non solo, messaggi importanti sulla propria identità e riflette realtà con cui molti bambini possono identificarsi, condividendo lezioni preziose per il proprio percorso di vita.

L’appuntamento è al Teatro Sociale di Fasano domenica 28 gennaio 2024 alle ore 20.00. L’evento è promosso dall’Associazione SenzaConfine per la Rassegna Kids e rientra nel cartellone eventi realizzato da Katharà nell’ambito del progetto di gestione del Teatro Sociale, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano.

“La famiglia Madrigal” è a cura della compagnia teatrale “THEMA – Theatre experience & Music Arte”, composta da circa 15 performers, tra attori/cantanti e ensemble, formati nelle migliori scuole del territorio nazionale.

La regia è affidata ad Angelo Lucarella e Anna Lory Fullone – performers laureati presso la M.T.A. di Roma e che hanno perfezionato gli studi nel Regno Unito – i quali hanno deciso di dare un’idea di spettacolo basato sulla semplicità scenica, con costumi di scena di impatto e una scelta di brani cantati e ballati dal vivo che coinvolgono

lo spettatore in un’atmosfera colorata e intensa.

«Questo spettacolo darà ai bambini la possibilità di entrare in contatto con le proprie emozioni – ha detto l’Assessore alla Cultura, prof. Cinzia Caroli – inoltre è un omaggio a paesi lontani e diversi dal nostro, ciò nell’ottica di promuovere educazione all’intercultura oltre che ai sentimenti. Ringrazio Teresa Cecere e SenzaConfine per le loro proposte dal grande spessore pedagogico, oltre che artisticamente interessanti e coinvolgenti. È con piacere e convinzione che questa amministrazione sceglie di inserirli nella fortunata Rassegna Kids».

CAST

MIRABEL – Carlotta Gorgoni

ABUELA ALMA – Monica De Giuseppe

CAMILO – Giuseppe Visaggi

BRUNO – Gianni Cucaracha Valente

DOLORES – Gabriella Serio

LUISA – Anna Lory Fullone

ISABELA – Laura Legrottaglie

JULIETA – Francesca Lupoli

AGUSTIN – Alessandro Fanizza

PEPA – Maria Lubelli

FELIX – Marco Buzzerio

Info e prenotazioni: 334 1144911

UFFICIO STAMPA

ATS KATHARÀ