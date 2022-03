La Germani Brescia inanella la nona vittoria consecutiva in campionato ed espugna il PalaPentassuglia pur priva del miglior realizzatore del campionato, Amedeo Della Valle, out a causa di un virus gastrointestinale. La Happy Casa disputa una prova gagliarda e propositiva ma si deve arrendere nel finale nonostante un grande inizio di partita (26-16 a fine primo quarto) e i ripetuti cambi di guida (9) nel secondo tempo. Il match è graffiato dall’ultimo quarto di Tommaso Laquintana, MVP del match con 20 punti di cui 17 negli ultimi dieci minuti. Il play pugliese firma il break decisivo per l’allungo degli ospiti. La Happy Casa prova a colmare il gap con i punti di Gentile, 16 con 6/10 al tiro ma espulso per doppio tecnico nel finale, e le sportellate di Nick Perkins da doppia doppia con 20 punti e 10 rimbalzi. Il 4/8 da tre di Lucio Redivo prova a indirizzare l’incontro nella prima parte di gara ma la Germani si dimostra combattiva e vincente anche al PalaPentassuglia.

Prossima trasferta di campionato prevista domenica 13 marzo a Pesaro contro la Carpegna Prosciutto. Palla a due alle ore 16:30.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-GERMANI BRESCIA: 83-88 (26-16, 39-39, 59-54, 83-88)

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 4 (1/3, 0/2, 1 r.), Gentile 16 (4/6, 2/4, 5 r.), Zanelli 8 (1/3, 2 r,), Visconti (0/1 da 3), Gaspardo 12 (3/6, 2/3, 2 r.), Redivo 17 (2/6, 4/8, 1 r.), De Zeeuw 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Clark 5 (1/6, 1/1, 6 r.), Udom (0/1 da 3, 1 r.), N. Perkins 20 (8/14, 0/1, 10 r.), Fusco ne. All.: Vitucci.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 5 (1/4, 1/4, 8 r.), Moore 4 (2/5, 1 r.), Mitrou-Long 20 (4/10, 2/7, 5 r.), Petruccelli 23 (2/7, 5/9, 3 r.), Eboua ne, Parrillo ne, Cobbins 10 (5/5, 7 r.), Mobio ne, Burns 6 (1/3, 7 r.), Laquintana 20 (6/8, 0/1, 5 r.), Moss (0/1, 0/2, 2 r.), Rodella ne. All.: Magro.

ARBITRI: Lo Guzzo – Martolini – Brindisi.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 14/15, Brescia 22/23. Perc. tiro: Brindisi 30/68 (9/23 da tre, ro 8, rd 28), Brescia 29/66 (8/23 da tre, ro 10, rd 31). Fallo antisportivo: Zanelli (BD) al 40’ (79-84). Fallo tecnico: Gentile (BD) al 33’, Petruccelli (BS) al 33’ (61-63); Gentile espulso al 39’ (73-79).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi