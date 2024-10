Palermo, 7 ottobre 2024 – Grande successo per Noemi Coppone, giovane promessa della pesistica brindisina, che ha conquistato il primo posto alla IX edizione del Trofeo CONI 2024. L’evento, svoltosi a Palermo dal 3 al 6 ottobre, ha visto la partecipazione di centinaia di atleti da tutta Italia, impegnati in una competizione che rappresenta una sorta di mini Olimpiade per le nuove generazioni.

Noemi, in rappresentanza della Puglia, si è distinta nella disciplina della pesistica, portando a casa una meritata medaglia d’oro. La giovane atleta si allena con costanza presso la palestra Only Fitness/Box 72100 di Brindisi, sotto la guida attenta e competente del tecnico Patrizia Messina, che ha contribuito in maniera significativa alla sua preparazione e al raggiungimento di questo importante traguardo.

Il successo di Noemi è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità brindisina e in particolare per la palestra Only Fitness/Box 72100, confermando l’alto livello di preparazione degli atleti e l’eccellente lavoro svolto dallo staff tecnico.

Il Trofeo CONI è una delle competizioni più importanti a livello giovanile in Italia, e il trionfo di Noemi rappresenta un prestigioso riconoscimento non solo per lei, ma per tutto il movimento sportivo pugliese.