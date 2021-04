… la maggior parte degli auguri li ho ricevuti su fb e su wathsapp nella mattinata …

67 anni …

c’è poco da festeggiare … anzi pochissimo o proprio niente …

la frase che il mio calendario ha scelto per l’8 di aprile non la sento mia … avranno sbagliato data … oppure si riferisce a compleanni meno maturi …

dice “La vita è un’avventura da vivere, non un problema da risolvere “ … ci sarebbero tante cose da rispondere a questo “calendariogeniale@life” che anche quest’anno mi ricorda lo scorrere velocissimo dei giorni …

ma lascio stare …

mio figlio M. è a Brindisi ed ha allungato le sue ferie pasquali per l’occasione …

riparte domani …

non è il caso di mostrarsi pensierosi …

almeno non finchè è qui …

decido di rimandare malinconia e tristezza a giorni peggiori …

la musica che mi fa da sottofondo non mi aiuta …

il cd di Satie è nel lettore da prima di Pasqua …

da quando io ed S. aspettavamo l’arrivo di M. …

da quando aspettavamo anche la nostra resurrezione dalle ombre di una solitudine che comincia a pesare davvero …

altri tempi …

pochi giorni fa ma altri tempi …

le letture che ho in sospeso le riprenderò poi … con calma …

mi viene di ripensare al mio amico G. che ha perso in questi giorni la sua A. …

è stato un dolore …

non ho motivi particolari per essere felice e gli abituali bastalasalute, c’ètantagentechestapeggio o nonlamentiamociepensiamopositivo non mi sono di nessun conforto …

c’è un che di già risolto e di definitivo che mi procura un retrogusto di inquietudine incomprensibile …

il telefono suona nel peggior momento della giornata …

non vorrei rispondere ma il nome che compare mi colpisce positivamente …

è D. …

ciaoooo, come stai ? …

non sentivo la sua voce da quasi un anno ma iniziamo a parlarci come se ci fossimo lasciati ieri …

le chiedo di lei, del suo lavoro, delle difficoltà della didattica a distanza …

mi racconta delle sue giornate scandite dai tempi della scuola e della pandemia …

D. è una prof di materie letterarie e di latino e greco e so che ama il suo lavoro …

ama come me il mare ed il sole e come me soffre di questa solitudine imposta dai colori regionali pandemici …

ci lamentiamo entrambi delle stesse cose …

della routine inutile delle giornate, dell’apatia che ne scaturisce, del senso di inutilità che avvertiamo dopo giornate di questo tipo … ma D. è speranzosa …

è positiva …

aspetta domani o dopodomani o fra un mese o addirittura due … aspetta di riprendersi la sua parte di vita …

lo dice con tristezza ma anche con tanta ferocia e determinazione … è come se le avessero tolto, rubato, scippato, una parte di se che deve assolutamente riconquistare …

si, è vero, oggi D. è triste …ma ne più ne meno di tutti …

anche lei, come me, come tutti, è triste per qualcosa che non ha, che non ha ancora o che non ha più …

anche lei deve fare i conti con desideri inappagati, con ricordi, rimorsi e rimpianti …

anche lei forse ha paure e desideri che si intrecciano ogni giorno e ogni giorno producono stati d’animo e pensieri …

la voce è determinata e per un po’ mi contagia …

diciamo tutti e due spezzoni di frasi sapendo che la sintesi è una scomodità ma confidando nella capacità di intuire anche quello che non diciamo …

mi ridà gli auguri …

ci ripromettiamo uno spritz ghiacciato sotto il sol leone …

mi sento leggermente meglio …

D. è una bella persona … proprio la telefonata che ci voleva … mi chiede di abbracciare e salutare S. … glielo assicuro … chiudo… ciao … ciao …

sorrido a mia moglie S. … era tanto che non lo facevo …

chiamo M. dalla sua stanza e ricomincio a parlare con lui di musica e di leggerezze … se lo merita … la vita è bellissima ed è un’avventura, non un problema … auguri anche a te D., grazie …

Gegè Miracolo