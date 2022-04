… che poi …

a pensarci bene …

la verità è che ho paura …

non del Parkinson o dell’Alzheimer …

e nemmeno della demenza senile …

quelle sono patologie che tutti temiamo …

alla pari del cancro o dell’infarto …

siamo umani …

e non dipende da noi ma dal destino, da Dio, dal caso, dal dna o da qualunque altra cosa o entità in cui crediamo …

queste cose mi spaventano si, anche, ma in modo diverso …

quello che temo davvero è ciò che arriva in modo più subdolo, più sfuggente …

qualcosa di infido e di ingannevole che si può insinuare con la mia complicità …

o con la mia disattenzione …

qualcosa di viscido e di ambiguo che mette radici giorno dopo giorno …

qualcosa che in modo accondiscendente confondiamo con l’abitudine …

sembra routine e invece è resa …

sembra una innocua scelta di comodità e invece è rinuncia …

la senilità è comodità …

arriva piano nel pomeriggio freddo in cui devi scegliere fra abbandonare la poltrona sulla quale sei seduto di fronte alla televisione o rivestirti e uscire con un amico per andare al cinema a vedere l’ultimo film di Sorrentino …

o quando sei seduto a leggere e non vorresti rispondere alla telefonata più o meno impegnativa …

o quando, per partito preso, non ti va proprio di sentire le opinioni di uno che sai che la pensa in modo completamente opposto al tuo … ammenoché non sia proprio uno stupido no-vax, che in quel caso non trattasi di senilità bensì di profilassi mentale …

la senilità è anche rinuncia nell’accettare i cambiamenti? …

allora anche qui sto messo bene …

a me i cambiamenti piacciono …

d’accordo con S., poco tempo fa, abbiamo cambiato casa e quartiere …

e macchina …

alla mia poltrona ci tengo e come …

mi accompagna da anni nei migliori viaggioni letterari …

ma la cambierei volentieri con una Frau Aida profumata di pelle e cuoio …

dal guardaroba, per quanto possibile, ed in modo graduale, sto eliminando i colori scuri per approdare a completi Daks …

i libri ? …

sempre nuovi …

nuovi argomenti, nuovi autori …

il pc lo cambio spesso perché sono maldestro …

insomma non mi fossilizzo …

certo è che cambiare la mia storica Mont Blank o rinunciare alla tisana che mi faccio da solo con le spezie che dico io o provare nuove marche di sigarette non se ne parla proprio …

ma sono peccati veniali …

vezzi più che abitudini …

insomma non sto messo malissimo …

… e tutto questo basta per non invecchiare ? …

non lo so …

comunque credo di non stare messo malissimo …

da nessun punto di vista …

anzi, a questo proposito mando un messaggio chiarissimo alla mia amica che so che mi legge molto spesso e con la quale ci scambiamo più di un like …

‘ carissima, se non ci metti molto ti aspetterò tutta la vita’ …

( una certa fretta sarebbe comunque gradita ) …