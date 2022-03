… è il pomeriggio sospeso di una domenica sospesa …

finalmente niente vento …

la luce cerca timidamente di rimanere ancorata alla giornata qualche minuto in più e già ci riesce un po’ …

il silenzio di casa fa il paio con il corso vuoto che intravedo dalla finestra …

con la foga degna di un no-vax rifiuto pc, musica, libri, giornali, tisana …

basta …

voglio uscire …

un po’ di aria fresca sul viso …

ne ho bisogno …

se ti scontri mentre sei in accelerazione, dicono, sei fottuto …

e a questo penso mentre esco …

mentre il periodo di pandemia con le sue paure e le sue privazioni sembrava archiviato, mentre eravamo quasi pronti per ricominciare a vivere normalmente …

mentre eravamo già lì lì per riprenderci quella vita vuota ma piena di impegni inutili …

spensierata ma perennemente ansiosa per sciocchezze …

frivola ma che ci sforzavamo di mostrare seria e austera … dozzinale ma unica per noi …

soddisfacente ma disperata quando ne intravedevamo lontanamente la mancanza di senso …

mentre, insomma, cercavamo di convincerci che la felicità era li’ a portata di mano sotto forma di un nuovo maglioncino di cachemire o una tv più grande o il nuovo apple o qualche serata in più con amici a cena fuori …

mentre eravamo in accelerazione con la terza scalata ed il motore ruggente , ecco che un’altra parola incredibile richiede il proprio spazio …

guerra …

non più in Siria o nello Yemen …

non più in Afghanistan o il Sudan …

ma qui …

proprio qui vicino …

la guerra …

la guerra del ventunesimo secolo …

fatta forse di rinunce e di recessione …

di disoccupazione e di miseria diffusa anche se non di bombe e di pallottole …

la guerra con il suo carico di angoscia per le scene di bambini uccisi e donne violentate …

proprio ora che eravamo in accelerazione …

proprio ora che pensavamo che finalmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrebbe trasformato in realtà i sogni dei nostri figli …

mentre pensavo che questo nuovissimo Piano Marshall avrebbe assicurato a M. ed L. un futuro degno …

mentre tutti eravamo pronti a commiserarci per le privazioni del lockdown …

mentre eravamo pronti a riprenderci l’originale dopo i concerti in streaming, gli incontri su face time, le visite guidate virtuali ai musei, ‘ La prova del cuoco’ al posto di ‘Penny’ …

mentre eravamo pronti a ‘ riprenderci quello che è nostro ‘ …

la guerra …

e che cazzo …

esco …

esco con questi pensieri …

non sono arrabbiato perché per arrabbiarsi ci vuole speranza ed io al momento ne scarseggio …

mi sono arreso forse …

non lo so …

con S. trovo la scusa di scendere a prendere dei pasticcini …

non l’ho mai fatto ma ci crede e mi dice che forse sarà l’effetto del cortisone che prendo per questo acutissimo dolore alla scapola …

ci avevo visto bene …

per strada non c’è quasi nessuno …

mi sento davvero arreso ma non so neanche nei confronti di chi o di che cosa …

incontro A. e dopo pochi convenevoli gli chiedo come vanno gli affari …

mi dice che è un disastro …

si era ingrandito da poco con un paio di postazioni ad Ostuni e Mesagne ma ha dovuto rinunciare per mancanza di clientela …

mi elenca con dovizia le spese che deve sopportare e gli introiti che mancano …

non riesce a farsene una ragione …

eppure le ragazze che ospita sono davvero belle, alcune straniere, ma nella loro quindicina qui al sud non riescono a pagare nemmeno le spese …

si lamenta della mancanza di speranza collettiva …

sempre così quando lo incontro …

è un pessimista cronico …

mi riempie di dettagli e si scusa …

deve correre in stazione ad accogliere Ursula che starà qui a Brindisi una settimana …

‘ speriamo bene’ mi dice mentre mi saluta …

e poi in modo leggermente più rozzo mi esplicita il concetto che se manca la voglia di scopare siamo davvero fottuti …

ci lasciamo velocemente e mentre cerco un bar aperto ci ripenso … non so se le cose che mi ha detto abbiano nascosta una verità ultima …chissà … ancora ci penso …

ieri alle 17 circa , qui a Brindisi, su Corso Umberto …

Geg