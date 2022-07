Sarà la Junior Fasano a rappresentare la Puglia alle finali del Campionato Italiano di Beach Handball, in programma l’8 ed il 9 giugno prossimi a Riccione.

La qualificazione è giunta grazie al successo nella fase regionale della competizione, tenutasi lo scorso 26 giugno sul campo sabbioso dell’area “Forcatella Camper”, sita nel litorale fasanese tra Savelletri e Torre Canne.

La compagine biancazzurra ha vinto per 2-0 le due gare del girone eliminatorio contro Putignano e Fidelis Andria, superando poi in semifinale, con il medesimo punteggio, l’Altamura, ed in finale il Conversano per 2-1, con gli shoot-out decisivi. Alla competizione ha partecipato anche la Pallamano Fasano, con numerosi under della Junior, sconfitta per 2-1 nel girone da Altamura e Conversano.

Questa la rosa dei vincitori, che, dopo il terzo posto della scorsa estate, andrà a Riccione a lottare per uno scudetto che manca dal 2001: Simone Angeloni, Davide Notarangelo, Davide Pugliese, Flavio Messina, Andrea Rubino, Carlo Sperti, Daniele Vinci, Filippo Angiolini e Roberto Ernandes.

