Francavilla Fontana si prepara a vivere una delle feste più attese dell’anno con “La Magia di Natale”, un evento che trasforma il centro storico della cittadina in un palcoscenico di luci, suoni e tradizioni. Il 10 dicembre 2024, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, il centro cittadino ospiterà una serie di attività organizzate dal Terzo Istituto Comprensivo di Francavilla Fontana con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, che uniranno la comunità, coinvolgendo bambini, famiglie e visitatori in un viaggio tra cultura, arte e spirito natalizio.

Un Viaggio Tra Storia e Tradizione

L’inizio della serata vedrà come protagonisti i più piccoli, che daranno vita a una marcia itinerante per le vie del centro storico. I bambini della scuola dell’infanzia, seguiti dai compagni delle classi prime e terze della scuola primaria, animeranno Via Roma con i loro canti natalizi, una vera e propria festa di voci che accompagnerà i presenti in un’atmosfera di gioia e attesa.

All’arrivo in Piazza Umberto I, i bambini delle classi terze eseguiranno un coinvolgente flash mob, che rappresenterà uno dei momenti più emozionanti della serata. I piccoli artisti, vestiti con polo rosse e cappellini da Babbo Natale, coinvolgeranno il pubblico in una coreografia che celebra l’allegria del Natale.

Un Presepe Vivente Medievale

Il cuore pulsante dell’evento sarà il tradizionale presepe vivente medievale, che partirà da Piazza Dante, con un corteo di personaggi in costume che attraverserà Via San Giovanni. I bambini vestiti da angeli, portando lanterne fatte a mano a scuola, illumineranno il cammino verso l’accensione dell’albero di Natale in Largo San Marco. Questo momento simbolico sarà seguito da una danza incantevole di una ballerina vestita di bianco, che rappresenterà la stella cometa, prima che i personaggi proseguano il loro cammino fino al Castello Imperiali.

Creatività e Tradizione a Tavola

Accanto agli aspetti religiosi e culturali, l’evento offrirà anche momenti di grande creatività. Le scuole saranno protagoniste con attività laboratoriali dedicate ai più giovani. I bambini avranno l’opportunità di decorare l’albero di Natale con ornamenti fatti a mano, aggiungendo un tocco personale e scintillante grazie all’uso di glitter. Lungo la via, le postazioni culinarie e artigianali offriranno piatti tipici della tradizione, ma anche una mostra di presepi realizzati con materiali di riciclo, un’iniziativa che unisce arte, sostenibilità e tradizione.

Canti e Atmosfere Natalizie

Il programma proseguirà con un’esibizione di canti tradizionali invernali. Alle 17:30, i bambini delle classi quinte della scuola primaria si esibiranno in canti in vernacolo, diretti dal Maestro Mario Faggiano. L’armonia delle loro voci, accompagnata da costumi tradizionali, arricchirà l’atmosfera natalizia. Ad alternarsi con loro, anche gli studenti della scuola “San Francesco” si esibiranno in canti in lingua straniera, portando un tocco internazionale all’evento.

Il Presepe Vivente al Castello Imperiali

Il culmine dell’evento si raggiungerà alle 18:00, quando i partecipanti giungeranno al Castello Imperiali, dove avrà luogo il suggestivo presepe vivente medievale. I bambini, disposti nell’ingresso e nel chiostro del Castello, parteciperanno attivamente alla rappresentazione della Natività, rendendo omaggio a San Francesco d’Assisi, il santo che nel 1223 inventò il primo presepe vivente a Greccio. Questo momento di grande spiritualità sarà arricchito dalla rappresentazione dei tableaux vivants, tra cui l’Annunciazione di Caravaggio e la Natività medievale, un’occasione per immergersi nell’essenza della tradizione natalizia.

Conclusione e Festa Finale

La serata si concluderà con un momento di festa e condivisione tutti potranno godere delle atmosfere natalizie e della magia che solo un evento come questo sa regalare. La comunità di Francavilla Fontana, con il suo calore e la sua creatività, accoglierà cittadini e visitatori in una festa che celebra il Natale in tutte le sue forme, unendo tradizione, spiritualità, arte e divertimento.

La “Magia di Natale nel Cuore di Francavilla” è una manifestazione che non solo guarda alla tradizione, ma si apre anche al futuro, offrendo ai bambini e alle famiglie un’opportunità unica di vivere insieme le emozioni più vere del Natale, immersi in un’atmosfera di pura magia.