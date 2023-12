Sconfitta interna per le ragazze fasanesi della Pantaleo Podio Volley Fasano che contro un ottimo Energy System Catania devono registrare la prima sconfitta interna dopo quasi due anni di ininterrotte vittorie. Gara nata sotto la cattiva stella per le gialloblu fasanesi che perdono anche il capitano Chiara Vinciguerra uscita dal match anzitempo per un problema al ginocchio sinistro. Un Catania bravo ad imporre il proprio gioco sin dalle prime battute contro una Pantaleo Fasano che approccia male la gara favorendo così le giocate delle avversarie che comunque non esprimono il miglior gioco possibile. Al primo set si arriva così ai vantaggi che arridono alle siciliane. Alla ripresa del gioco le gialloblu scosse dall’infortunio del loro capitano non riescono ad invertire la marcia del match favorendo ancora una volta le manovre avversarie che vanno sul doppio vantaggio. Situazione disagevole per le ragazze di coach Paolo Totero che cercano di invertire l’inerzia della gara, ma la forza delle avversarie non concede sconti nonostante i vari errori commessi dalle ragazze di coach Antonio Jimenez che chiudono la gara portando a casa i tre punti in palio.

“Abbiamo concesso tanto alle nostre avversarie – afferma coach Totero – però nel primo set avevo avuto dei buoni segnali che facevano ben sperare nel proseguo della partita. Ed invece alla ripartenza la musica si è ripetuta e l’infortunio al nostro capitano ci ha scosso molto. Spiace di non aver approfittato dei diversi errori commessi dalle nostre avversarie perché quello era il momento in cui avremmo dovuto approfittare della situazione, ed invece siamo stati noi a commettere tantissimi errori diretti. Giornata decisamente storta contro un ottima avversaria, però ora bisogna rialzarsi subito e guardare avanti. Dobbiamo subito migliorare anche dal punto di vista dell’autostima perché ciò che non dobbiamo assolutamente fare è quello di entrare in campo con la paura della gara prima ancora di giocarla. In questo bisogna credere in sé stessi e nella forza del gruppo”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Energy System Catania 0-3

(25-27; 20-25; 22-25;)

Pantaleo Podio volley Fasano: Gotti, Antonaci 1, Di Diego, Mollica, Fatticcioni, Negro 4, Marsengo 5, Rizzo, Barbolini 6, Vinciguerra, Morabito, Martilotti 7, Pisano, Soleti 10. All. Totero.

Energy System Catania; Vescovo, Cicoria, Cecchini7, Galazzo 2, Clemente, Panucci 4, Davi, Galuppi, Giugovaz 14, Gridelli 9, Botarelli 14, Garofalo. All. Jimenez.

Arbitri: Alberto Mancuso e Marco De Orchi.

Fasano 2 dicembre 2023 Ufficio Stampa