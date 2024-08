Un nuovo arrivo e una attesa riconferma danno il giusto segnale di come la stagione che sta per avere inizio profumi di serie A2

Il nuovo arrivo è l’opposto Irene Botarelli, 28 anni per 188 cm di altezza. Una curriculum di altissimo profilo che la vede a soli 15 anni esordire nel campionato di serie B2 nel Cus Siena. Nella stagione 2016/17 il primo successo con il Sant’Elia Fiumerapido con il quale disputa il campionato di serie B1. Nel 2019/20 arriva l’esordio in serie A2 con il Soverato prima e la stagione seguente con il Montale. Un percorso che nel 2021/22 la porta in serie A1 con Delta Despar Trentino. La stagione successiva il ritorno presso il Sant’Elia Fiumerapido in A2 e nella scorsa stagione il suo approdo alla Energy System Catania (B1) con il quale raggiunge i play off promozione falliti solo in finale.

“Sembrerà scontato ma non vedo veramente l’ora di iniziare questa nuova stagione – afferma l’opposto toscano – La mancata promozione dell’anno scorso non ha fatto altro che alimentare la sana fame agonistica che purtroppo non provavo più da qualche anno. In quest’ottica la proposta della Pantaleo Volley Podio ha subito attirato la mia attenzione: una idea ambiziosa figlia però di un progetto solido e lungimirante che ha portato Fasano a giocarsi, già nella scorsa stagione, una finale playoff da neopromossa. Nelle varie telefonate conoscitive inoltre, ho scoperto con piacere di viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con l’allenatore, Paolo Totero. Entrambi crediamo nell’importanza del lavoro attento ai particolari, al creare fin da subito quei meccanismi che portano le squadre a giocare con concretezza, puntando il focus su quei dettagli che permettono di affrontare un campionato lungo ed a volte estenuante come quello della B1.Tante cose insomma che mi hanno portato a scegliere Fasano come destinazione per condividere la mia voglia di fare bene. Ringrazio infinitamente il ds Micaela Cofano, la società e la presidenza per la fiducia riposta in me, Farò del mio meglio per ripagarla unitamente alle mie nuove compagne di squadra, con dedizione e lavoro: da sempre l’unico modo che conosco per vivere la pallavolo”.

Riconfermata con grande piacere dalla società fasanese l’opposto Adelaide Soleti grande punto di forza della Pantaleo Fasano grazie alle sue indiscusse qualità tecniche che nelle stagioni precedenti hanno contribuito in maniera determinante a scrivere la storia della pallavolo fasanese. Alla sua terza stazione in gialloblù e con una laurea magistrale in storia dell’arte, conseguita qualche mese fa, non nasconde la sua soddisfazione per questa nuova riconferma alla corte di Paolo Totero. Dopo i numerosi successi conseguiti in tutta la penisola Adelaide Soleti approda a Fasano nell’anno della storica promozione in serie B1 risultando tra le migliori schiacciatrici del campionato. Lo scorso anno riadattata nel ruolo di opposto partecipa alla grande stagione di B1 culminata nella partecipazione ai play off promozione.

“Dopo due anni intensi – afferma la giocatrice gialloblu – non potevo che rimanere a Fasano. Sono felicissima per le compagne riconfermate, con il quale c’è un ottimo feeling. Il roster che la società ha composto è molto competitivo e credo che potremmo levarci molte soddisfazioni. Anche quest’anno si prospetta un anno ricco di emozioni, sudore e tanta pallavolo”.

Giada Amatori