Nessun problema per la Pantaleo Podio Volley Fasano in quel di Caltanisetta che in tre set liquidano il Traina di coach Eraldo Bonavita. Siciliane che tentano in tutti i modi di frenare la corsa vincente delle fasanesi che con molta concentrazione e determinazione non concedono quasi nulla alle loro avversarie portando agevolmente a casa i tre punti a casa. La gara non comincia nella maniera migliore per le gialloblù del presidente Renzo Abete che nell’allenamento di rifinitura devono già rinunciare a Chiara Vinciguerra per un risentimento al ginocchio sinistro. Piccolo intoppo che richiede prudenza nell’impiego della centrale salentina e che va ad unirsi all’assenza già conclamata del centrale Valentina Mearini. Emergenza centrali brillantemente risolta da coach Paolo Totero e il suo staff che grazie ad una grande disponibilità dell’intero gruppo a disposizione sposta nel ruolo di centrale Irene Botarelli che lascia la posizione di opposto ad Adelaide Soleti. Un ritorno al passato per Irene Botarelli che affianca Chiara Albano nel ruolo di centrale. Posizione che la Botarelli aveva già ricoperto in passato e che, senza indugio, al richiamo di coach Totero, ha subito risposto presente disputando un ottima gara in un ruolo nuovo e soprattutto senza aver avuto la possibilità di provare.

“Quello che è successo a Caltanisetta – afferma coach Totero – è la chiara dimostrazione di un grande gruppo capace di mettersi sempre a disposizione in tutte le esigenze con semplicità ed esperienza, profondendo il massimo impegno. Devo ringraziare tutti per aver disputato una gara perfetta con il massimo della concentrazione e dell’impegno che non ha permesso alle nostre avversarie di giocare come avrebbero voluto. Vittoria di gruppo meritata”.

Amatori Giada