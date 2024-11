Sarà la ICS Volley Santa Lucia Roma la prossima avversaria della Pantaleo Podio Volley Fasano, contro una formazione che in questo momento occupa la undicesima posizione in classifica ed è reduce da una pesante sconfitta maturata nel derby romano contro il Pomezia. Battuta di arresto e classifica che però non devono trarre in inganno La posizione delle laziali,non certo delle migliore,non deve fare abbassare la guardia alle ragazze di coach Paolo Totero. La formazione romana fa’ del campo amico il suo fortino per puntare alla salvezza. Attualmente ha vinto tre incontri su quattro in casa. Roster allenato da coach Lorenzo De Gregoriis e formato da un giusto mix di giocatrici esperte. Santa lucia che può basare la sua forza sull’esperienza di giocatrici come Emanuela Morone (opposto), Lola De Arcangelis (centrale) Michela Culiani (schiacciatrice) e dal libero pugliese Victoria Cavallieri. Roster con molta esperienza e deciso a continuare la striscia positiva cominciata tra le mura amiche. “Trattasi di una formazione che non merita l’attuale posizione in classifica – commenta Giuseppe Catapano (assistente coach Pantaleo Podio Fasano) – in quanto formato da giocatrici ben conosciute nell’ambiente pallavolistico femminile. Noi siamo chiamati a fare sempre la nostra partita in base agli studi che stiamo mettendo a punto in queste fasi di preparazione al match. La gara merita quindi molta attenzione senza nessuna sottovalutazione perché avremo dinanzi una formazione molto agguerrita per cercare di portare a casa il risultato. Di contro le nostre ragazze continuano ad allenarsi bene per questa prima fase di campionato che ci vede primi in classifica e sono sempre pronte a qualsiasi battaglia che si presenterà nel proseguo di questa stagione”.

La gara si giocherà sabato 30 novembre 2024 alle ore 17.00 presso I.C. Pirandello di Fonte Nuova – Roma

Ad arbitrare saranno Dario De Martino e Debora Nannini.

Giada Amatori