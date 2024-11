Virgola, una storia che continua… ebbene si, il nostro percorso prosegue con dedizione e continue conferme. Dopo i successi già ottenuti, arriva una grande novità, siamo entrati a far parte della quattordicesima edizione della prestigiosa guida di Gambero Rosso dedicata a Pasticceri & Pasticcerie 2025.

Siamo stati gli unici nella provincia di Brindisi ad aver ottenuto questo importante ed ambito riconoscimento e ciò non solo ci riempie di orgoglio, ma ci sprona a portare avanti il nostro progetto sociale con impegno e coraggio, perchè oltre alla qualità dei nostri prodotti, sapientemente preparati dal pastry chef Nicola Di Lena, offriamo formazione e occupazione nel nostro laboratorio terapeutico di pasticceria a giovani diversamente abili, affetti da Sindrome di Down, soggetti colpiti dallo spettro dell’autismo e donne vittime di violenza domestica.

“Questo riconoscimento non è che uno stimolo ad andare avanti nella mia misisone, che non è solo quella di realizzare dolci di alta qualità, ma soprattutto, quella di trasmettere la mia arte ai ragazzi speciali che frequentano il nostro laboratorio con entusiasmo e voglia di apprendere” dichiara Nicola Di Lena.

“Entrare a far parte della Guida di Gambero Rosso a soli due anni dall’apertura della Pasticceria Virgola, significa che stiamo lavorando bene e questo risultato dona lustro anche alla nostra città, rendendola meta gastronomica. Da qui l’importanza di portare avanti questo progetto inclusivo, che assieme al nostro Ristorante XFood, cerca e riesce con successo, a proseguire sulla strada dell’integrazione sociale, puntando sulla qualità dei prodotti e del servizio”, queste le parole del Presidente Vito Valente, autore del progetto e fondatore di Virgola Pasticceria e XFood Ristorante Sociale.