“La Piccola Accademia” della Galleria d’Arte Contemporanea “Le Ali di Mirna”, espressione dell’Associazione Culturale “Eterogenea” di Mesagne, riapre i propri corsi per adulti e bambini per tutto il periodo estivo. A iniziare dal 10 maggio u.s., dopo il lungo periodo di lontananza dalle attività creative dovuta alle restrizioni per contrastare l’espandersi della pandemia, sono ripresi i corsi tradizionali rivolti a bambini e adulti.

Numerose sono state, in questo lungo tempo “sospeso”, le sollecitazioni, soprattutto da parte dei bambini, a voler riprendere il percorso interrotto; tantissime le comunicazioni virtuali con le immagini dei propri lavori che raccontavano storie che nascevano da dentro.

Quindi, tutto sommato, un tempo fertile che ha lasciato tracce del vissuto infantile in questo complesso periodo, facendo leva sulla espressività del mondo dei bambini che con la loro forza e immediatezza rappresenta una modalità significativa per affrontare le difficoltà emotive di questa fase.

Cinque i corsi previsti: disegno e tecniche pittoriche , mosaico creativo , modellazione dell’argilla e tecnica della ceramica , primi passi nell’arte.

I corsi sono pensati per rispondere alle esigenze degli allievi e sono strutturati in un percorso didattico progressivo distinto in corsi brevi e corsi annuali, individuali e di gruppo, con la guida di docenti in possesso di diploma dell’Accademia di Belle Arti e abilitazione all’insegnamento che riescono a creare un ambiente rilassato di ascolto e partecipazione. Dal 2019 è stato introdotto anche un corso d’arte presepiale che fornisce ai partecipanti la conoscenza delle regole fondamentali dell’arte presepiale, prevedendo anche momenti tematici e approfondimenti studiati appositamente per le esigenze degli allievi che potranno così realizzare manufatti personalizzati nel rispetto della tradizione popolare.

Il corso specifico di ceramica prevede l’apprendimento delle tecniche base di lavorazione; si potranno in breve tempo realizzare oggetti come ciotole, vasi, piatti e bassorilievi. Attraverso gli antichi gesti di questa arte, si potrà scoprire come realizzare oggetti d’uso quotidiano per arredare e personalizzare l’ambiente in cui si vive e per esprimere tutta la propria creatività.

La manualità stimola la percezione, favorisce la sensibilità, aumenta la capacità di attenzione, crea un ponte fra l’interiorità e il mondo esterno, arricchisce l’apprendimento, educa al pensiero laterale. La manualità forma la persona integralmente. Le mani sono il prolungamento della mente e del cuore assieme. Nell’azione manuale e gestuale, le tecniche artistiche diventano un momento di sperimentazione e di scoperta.

Ogni allievo trova il suo gesto personale nell’agire, nel produrre un segno: la sua propria, unica e inconfondibile voce.

Le iscrizioni sono sempre aperte, consentendo in questo modo l’inserimento per tutto l’anno, con soluzioni personalizzate che vadano incontro alle esigenze di ciascun allievo.

Per informazioni: Galleria d’Arte Contemporanea“Le Ali di Mirna”/ Associazione Culturale “Eterogenea” – via Ruggiero Normanno,22/24 – 72023 Mesagne (Br)

Tel. 0831 1625458 – 347 0080778 – lealidimirna@libero.it / ass.eterogenea@libero.it