Dal 14 al 16 novembre nell’hotel Monte Sarago di Ostuni in programma l’ottava edizione dell’evento “Update in malattie respiratorie. La pneumologia nella città bianca”. Presidenti del congresso sono Dario Olivieri, docente nella Scuola di specializzazione in Malattie respiratorie dell’Università di Parma e Giuseppe Valerio, già primario di Pneumologia a Ostuni e San Pietro Vernotico e docente nell’Università di Bari. Responsabile scientifico dell’evento è Pietro Pierluigi Bracciale, direttore Unità operativa di Pneumologia e terapia semintensiva respiratoria dell’ospedale di Ostuni.

All’inaugurazione giovedì 14 novembre alle 15.30 interverranno il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli e il direttore amministrativo Loredana Carulli. Nella tre giorni saranno trattate le principali malattie respiratorie – patologie ostruttive bronchiali e infettive polmonari, interstiziopatie polmonari, neoplasie polmonari, insufficienza respiratoria – attraverso un approccio interattivo e multidisciplinare. Uno spazio sarà dedicato alla pandemia da Coronavirus e ai cambiamenti che ha portato nello stile di vita.

“Le malattie respiratorie – spiegano gli organizzatori – sono ai primi posti per morbidità, mortalità e costi sociali. Negli ultimi anni la comunità scientifica pneumologia è stata sempre più orientata nello studio dell’interazione tra apparato respiratorio e organismo in toto rispetto allo studio del polmone come organo singolo. Lo scopo di questa iniziativa è proprio quello di fare il punto sulle reali possibilità diagnostiche, terapeutiche, sulle possibilità applicative future per poter meglio comprendere l’insorgenza ed il divenire delle malattie broncopolmonari e poter intervenire in modo tempestivo ed efficace sia in termini di prevenzione che di terapia”.

L’evento ha il patrocinio di Asl Brindisi, Associazione italiana pneumologi ospedalieri, Chest (American College of Chest Physicians), Ordine dei medici di Brindisi e Comune di Ostuni.



UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI