Quest’anno in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, il Questore di Brindisi ha voluto fortemente dare un contributo importante sul territorio all’insegna della solidarietà, organizzando una raccolta straordinaria di sangue.

Sulla piazza Duomo di Brindisi davanti alla Cattedrale – dove all’interno alle ore 11.00 è stata celebrata dall’arcivescovo del capoluogo Mons. Domenico Caliandro la Santa Messa per l’occasione – sono state disposte due autoemoteche della ASL.

L’iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato di Brindisi in collaborazione appunto con il Direttore Generale della ASL, Dr. Giuseppe Pasqualone ha riscosso un grande successo contando più di cento donatori.

All’evento erano presenti le Autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti delle diverse realtà istituzionali e delle associazioni, comprese le maggiori società sportive della provincia e non è mancata la vicinanza dei cittadini alla Polizia di Stato che hanno raccolto l’invito del Questore a donare sangue dimostrando grande generosità nei confronti di chi ne ha necessità.